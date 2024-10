Maltempo Veneto: situazione sotto controllo, Adige e Bacchiglione osservati speciali

MeteoWeb

La situazione in Veneto è sotto controllo dopo la forte ondata di maltempo che ha colpito la regione ieri. Sebbene ci siano stati alcuni disagi, i danni sono stati relativamente contenuti, con interventi mirati a gestire le piene di alcuni fiumi, soprattutto nelle province di Verona e Vicenza. A Vicenza, il livello del fiume Bacchiglione ha raggiunto i 5,25 metri alle 22 presso Ponte degli Angeli, ma è poi diminuito grazie all’apertura del bacino di Caldogno, gestita dal genio civile. La centrale operativa della polizia locale non ha ricevuto segnalazioni di allagamenti, intervenendo solo per un’infiltrazione d’acqua nel giardino di una casa. Il Centro Operativo Comunale (Coc) rimarrà attivo fino a quando la piena non sarà completamente transitata attraverso il territorio comunale.

A Verona l’attenzione è rivolta alla piena del fiume Adige, che ha iniziato a scendere dalle 8 di oggi dopo le abbondanti piogge del giorno precedente. In città, il livello del fiume è salito di 0,11 metri rispetto allo zero idrometrico alle 8:00, superando la prima soglia di attenzione, e l’ondata di piena è attesa per il primo pomeriggio. In via precauzionale, per evitare danni come quelli avvenuti un anno fa al cantiere di Ponte Nuovo, i tecnici comunali hanno deciso di sollevare l’impalcatura regolabile. La situazione è costantemente monitorata dalla centrale operativa della Polizia locale e della Protezione civile comunale.

