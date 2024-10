Le mappe mensili della sismicità: 988 terremoti a settembre 2024

MeteoWeb

“Sono stati 988 gli eventi localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dall’1 al 30 settembre 2024, un numero in forte decremento rispetto al precedente mese di agosto 2024, il numero più basso in tutto il 2024. La media giornaliera scende da circa 55 terremoti a quasi 33 terremoti al giorno. Dei 988 eventi registrati, solo 104 terremoti hanno avuto una magnitudo pari o superiore a 2.0 e 14 magnitudo pari o superiore a 3.0″. Lo rende noto l’INGV, pubblicato la mappa mensile della sismicità relativa al mese di settembre 2024.

“Il basso numero di eventi registrati in settembre testimonia una normale fluttuazione della sismicità che osserviamo durante l’anno, mese per mese. Se consideriamo il numero totale di eventi registrati in un anno, è costante da oltre 5 anni, intorno ai 16mila”, precisano gli esperti dell’INGV.

“Se nel mese di agosto la sismicità e il gran numero di eventi registrati era stato influenzato dalle due sequenze sismiche in Calabria Ionica, a settembre non sono state registrate sequenze sismiche significative. Il terremoto di magnitudo maggiore è stato registrato il 21 settembre al largo delle Isole Egadi, ML 4.1. L’evento è stato avvertito soltanto in alcune località della costa trapanese. Da ricordare anche il terremoto di magnitudo Mb 4.3 localizzato in Bosnia il 22 settembre e quello del 14 settembre, ML 3.8, con epicentro nel Mare di Corsica“, conclude l’INGV.

