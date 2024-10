La marea rossa: come i due uragani in Florida hanno acceso la minaccia sulla salute umana e animale

MeteoWeb

Dopo aver superato due uragani consecutivi, gli abitanti della costa del Golfo della Florida si trovano ora ad affrontare una nuova preoccupazione: una possibile ondata di alghe tossiche, conosciute come marea rossa, al largo della costa sud-occidentale dello stato. La marea rossa, scientificamente nota come “fioritura algale nociva”, si verifica quando le alghe marine crescono in modo incontrollato, producendo tossine che possono danneggiare l’ecosistema marino e la salute umana. Il principale responsabile di questo fenomeno lungo la costa sud-occidentale della Florida è il microrganismo Karenia brevis, un organismo unicellulare capace di produrre neurotossine estremamente potenti.

Le tossine generate dalla Karenia brevis non solo uccidono pesci e altri animali marini, ma possono anche essere sospese nell’aria, rappresentando un rischio per la salute umana. Chi soffre di problemi respiratori o di malattie autoimmuni può risentire particolarmente della tossicità dell’aria vicino alle spiagge contaminate.

Gli uragani e la marea rossa: qual è il collegamento?

Gli uragani, come quelli recenti che hanno colpito la Florida – Helene e Milton – sono in grado di peggiorare le fioriture di alghe esistenti. Questi potenti eventi atmosferici sollevano acqua ricca di nutrienti dal fondale marino e provocano piogge intense, che portano nutrienti aggiuntivi dai fiumi e dalle terre emerse, alimentando ulteriormente la crescita delle alghe.

Anche se gli uragani non sono la causa diretta della marea rossa, i ricercatori affermano che possono intensificare fioriture già presenti o addirittura spingere le alghe tossiche verso le coste, aumentando i rischi per la fauna marina e per la popolazione locale. Un caso estremo si verificò con l’uragano Katrina, che spinse una fioritura algale dalla zona sud-ovest della Florida fino alla Panhandle, dimostrando come questi fenomeni possano essere amplificati dalle tempeste.

Effetti sulla salute umana e animale

Le tossine della marea rossa possono provocare sintomi respiratori, come tosse, difficoltà di respirazione e stordimento, specialmente per le persone già affette da asma o problemi polmonari. In alcuni casi, l’esposizione a lungo termine può richiedere cure mediche. Gli animali domestici che entrano in contatto con l’acqua contaminata rischiano di ammalarsi gravemente, e in alcuni casi sono stati segnalati decessi.

Secondo le immagini satellitari, una fioritura algale sta attualmente interessando le acque al largo della costa occidentale della Florida, vicino a Tampa. Tuttavia, a causa dei recenti uragani, le operazioni di campionamento sono state ritardate, e al momento non ci sono dati sufficienti per confermare l’entità del fenomeno. Le autorità federali, comunque, rassicurano che non vi è un rischio immediato di irritazioni respiratorie per la popolazione della Florida.

Gli scienziati sono in allerta e attendono di poter raccogliere nuovi dati per valutare con precisione la situazione. Nel frattempo, i residenti della zona costiera dovrebbero restare informati e prepararsi ad affrontare eventuali problematiche legate alla marea rossa. La combinazione di eventi meteorologici estremi e l’evoluzione della marea rossa rappresenta una doppia sfida per la Florida, che deve ora affrontare un rischio crescente sia per la salute ambientale che per quella umana.

