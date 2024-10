Il prezzo del petrolio chiude in rialzo tra l’uragano Milton e la crisi in Medio Oriente

MeteoWeb

Il prezzo del petrolio al Nymex di New York chiude in deciso rialzo, poco sotto il 4%, spinto dalla crescente domanda di carburante negli Stati Uniti, mentre l’uragano Milton ha colpito duramente la Florida, dalle preoccupazioni per le interruzioni dell’approvvigionamento in Medio Oriente e dalle aspettative di una crescente domanda di energia negli Stati Uniti e in Cina.

Al termine delle contrattazioni i contratti sul Brent vengono ceduti a 79,5 dollari al barile, in crescita del 3,86%, mentre quelli del Wti passano di mano a 75,9 dollari, in salita del 3,75%.

