Milton diventa uragano di categoria 1: “impatto significativo ma non è stato lo scenario peggiore”

L’uragano Milton ha raggiunto l’Oceano Atlantico oggi dopo aver attraversato la Florida, dove ha interrotto l’elettricità a oltre 3 milioni di clienti e scatenato ben 150 tornado. La tempesta ha causato almeno quattro vittime e ha aggravato la miseria causata dall’uragano Helene, risparmiando a Tampa un impatto diretto. L’area della baia di Tampa è riuscita ad evitare le previsioni più disastrose poiché la tempesta si è spostata verso sud prima di toccare terra nella sera di mercoledì 9 ottobre come tempesta di categoria 3 a Siesta Key, circa 112km a sud di Tampa. Circa 90 minuti dopo aver toccato terra, Milton è stato declassato a uragano di categoria 2.

I danni sono stati estesi e i livelli dell’acqua potrebbero continuare a salire per giorni, ma il Governatore Ron DeSantis ha affermato che non è stato lo “scenario peggiore“. “Quello che possiamo dire è che la tempesta è stata significativa, ma fortunatamente non si è verificato il peggior scenario”, ha affermato, aggiungendo che “lo scenario è molto meno drammatico di quello di Helene” ma che “si prevedono nuovi allagamenti”.

Il mortale storm surge (innalzamento di marea) temuto per Tampa non si è materializzato, anche se la tempesta ha scaricato fino a 450mm di pioggia in alcune aree, ha detto il Governatore. Lo storm surge peggiore sembrava essere nella contea di Sarasota, dove è stato di 2,5-3 metri, inferiore rispetto a quanto avvenuto con l’uragano Helene. “Capiremo meglio l’entità dei danni nel corso della giornata”, ha detto DeSantis. “Abbiamo ancora molto da fare, ma ce la faremo sicuramente”.

“Abbiamo avuto molte operazioni di salvataggio compiute con successo dalle autorità statali, so che i nostri partner locali stanno facendo lo stesso, avremo un quadro migliore nelle prossime ore”, ha aggiunto il Governatore della Florida. Le conseguenze più immediate, ha continuato, sono le interruzioni dell’energia elettrica per oltre 3 milioni di utenti e le inondazioni in diverse aree, in particolare in quella di Pinella e delle contee costiere di Hillsborough dove sono caduti oltre 450mm di pioggia. A St. Petersburg, sono caduti 465mm di pioggia, un evento piovoso che si verifica una volta ogni 1.000 anni.

È intervenuto anche il capo della gestione emergenze della Florida che ha incoraggiato gli abitanti delle aree colpite a rimanere a casa: “anche se avete sentito il Governatore dire che non si è verificato lo scenario peggiore, abbiamo ancora danni”, ha detto Kevin Guthrie.

“Quello che sappiamo per certo è che abbiamo evitato il peggior scenario per il quale ci eravamo preparati”, ha detto, intervistata dalla CNN, la direttrice della Fema, Deanne Criswell, aggiungendo che “l’essersi preparati al peggio ha reso possibile la risposta all’impatto avuto, il più significativo provocato dai tornado che si sono avuti in tutta la regione“. Questo non significa, ha aggiunto, che la Florida non avrà bisogno di risorse, ma forse non avrà bisogno del “livello di risorse” che si era ipotizzato.

Milton diventa un uragano di categoria 1

Secondo gli ultimi dati del National Hurricane Center (NHC) statunitense, la tempesta è ora di categoria 1, con venti massimi sostenuti di 128km/h. La tempesta ha accelerato e passerà completamente a un sistema post-tropicale entro il pomeriggio ora locale. “Le condizioni di tempesta tropicale continueranno lungo parti della costa sudorientale degli Stati Uniti fino a questo pomeriggio e sulle estreme Bahamas nordoccidentali fino a questa sera“, ha affermato l’NHC.

Tutte le allerte per uragano sono terminate. Le allerte per tempesta tropicale sono ancora in vigore da Sebastian Inlet Florida verso nord fino a Edisto Beach South Carolina. Le allerte per storm surge sono ancora in vigore da Sebastian Inlet in Florida ad Altamaha Sound in Georgia, compreso il fiume St. Johns. Sono 12 milioni le persone a rischio allagamenti dopo il passaggio dell’uragano Milton in Florida: le zone più a rischio sono il sud e il centro dello Stato, secondo quanto riportato dalle autorità.

Circa 80.000 persone hanno trascorso la notte nei rifugi e migliaia di altre sono fuggite dopo che le autorità hanno emesso ordini di evacuazione obbligatori in 15 contee della Florida con una popolazione totale di circa 7,2 milioni di persone. A Orlando, Walt Disney World, Universal Orlando e Sea World sono rimasti chiusi oggi. L’aeroporto di Tampa, che ha subito danni minimi, dovrebbe riaprire entro domani, ha detto DeSantis.

Biden: “gli aiuti stanno arrivando, restate al riparo”

Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è stato aggiornato dalla consigliera per la sicurezza interna e dall’amministratrice dell’Agenzia federale per la gestione delle emergenze (Fema) sull’impatto iniziale dell’uragano Milton in Florida e sulla risposta del governo federale a sostegno delle autorità statali e locali. Lo riferisce la Casa Bianca, aggiungendo che Biden continuerà ad essere costantemente aggiornato sulla situazione.

Il Presidente ha anche avuto un colloquio telefonico con il Governatore della Florida, Ron DeSantis, questa mattina. DeSantis ha affermato che le autorità stanno ancora valutando i danni causati dall’uragano, ringraziando Biden per il sostegno del governo federale nei preparativi e nella risposta al maltempo. Biden ha ribadito che fornirà qualsiasi supporto di cui lo stato abbia bisogno per accelerare la risposta e il recupero.

“A tutti coloro che sono stati colpiti dall’uragano Milton: vi esorto a rimanere al riparo, lontano dalle strade“. È l’appello di Joe Biden su X alla Florida. “Linee elettriche abbattute, detriti e allagamenti stanno creando condizioni pericolose. Gli aiuti sono in arrivo, ma finché non saranno lì, ascoltate le autorità locale e restate al sicuro“, ha insistito il Presidente.

