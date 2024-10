Mattarella: “Proteggere il pianeta attraverso le azioni quotidiane”

MeteoWeb

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha lanciato un appello alla responsabilità collettiva in occasione dell’inaugurazione del Pianeta Terra Festival, svoltasi oggi nel Complesso di San Francesco a Lucca. In un messaggio rivolto ai partecipanti, ha sottolineato l’importanza di un impegno condiviso per la salvaguardia delle risorse naturali e ambientali.

“La tutela delle risorse naturali, della biodiversità e degli ecosistemi rappresenta un impegno universale necessario, oltre che un dovere morale, che richiama Istituzioni e comunità ad agire in modo sinergico per implementare uno sviluppo equo e sostenibile“, ha affermato Mattarella. Le sue parole hanno messo in evidenza l’urgenza di un’azione coordinata tra governi, istituzioni e cittadini per affrontare le sfide legate alla protezione del pianeta.

“La salvaguardia delle risorse ambientali non rinnovabili costituisce una sfida globale da affrontare e risolvere nell’interesse delle generazioni presenti e future“, ha aggiunto il presidente, sottolineando la necessità di pensare non solo al presente ma anche al benessere delle generazioni che verranno. Per Mattarella, è cruciale che la popolazione sviluppi una “cultura della sostenibilità” che renda consapevoli dell’importanza di contribuire quotidianamente alla protezione dell’ambiente.

Il Pianeta Terra Festival si pone come una piattaforma per la discussione di temi cruciali legati all’ambiente e alla sostenibilità, temi sempre più centrali nel dibattito globale, come sottolineato dal presidente. L’invito di Mattarella alla diffusione di una cultura sostenibile mira a coinvolgere non solo esperti e studiosi, ma anche le persone comuni, ricordando che la protezione dell’ambiente passa anche attraverso le azioni quotidiane di ciascuno di noi.

