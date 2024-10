Meloni riceve gli astronauti della missione AX-3: “traguardo significativo nella Space Economy”

MeteoWeb

“Oggi ho avuto il piacere di accogliere a Palazzo Chigi l‘equipaggio della missione spaziale AX-3, di cui fanno parte il Colonnello Walter Villadei dell’Aeronautica Militare Italiana, il comandante Michael Lopez-Alegria (USA, Axiom Space), Alper Gezeravci (Turchia) e Marcus Wandt (Svezia). È stato un incontro che ha ulteriormente rafforzato l’impegno del Governo nel sostenere le iniziative spaziali, consapevoli dell’importanza strategica che questo settore riveste per il nostro sviluppo economico e tecnologico“. Lo afferma sui social il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, pubblicando una foto dell’incontro.

“La missione AX-3 rappresenta un traguardo particolarmente significativo per l’Italia nella Space Economy globale – aggiunge il Premier -. Voglio esprimere il mio più sentito ringraziamento al Colonnello Villadei, che ha portato con orgoglio il nostro Tricolore nello spazio, e a tutto l’equipaggio per il loro straordinario lavoro. Questa missione dimostra ancora una volta il valore della collaborazione internazionale e il ruolo di primo piano dell’Italia nello sviluppo delle nuove frontiere spaziali”.

Urso incontra al Mimit l’equipaggio della missione AX-3

Dopo l’incontro con Meloni, l’equipaggio della missione AX-3 ha incontrato a Palazzo Piacentini il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, autorità delegata alle Politiche Spaziali e Aerospaziali. L’incontro si inserisce nella tappa italiana del Tour post-volo che l’equipaggio sta compiendo, dopo aver già toccato la Turchia e la Svezia, e prosegue con visite istituzionali, a centri industriali e conferenze nel mondo accademico.

“L’Italia si sta ritagliando un ruolo di primo piano nel coordinamento e nello svolgimento di importanti esperimenti scientifici e spaziali come questo – ha sottolineato il Ministro Urso -. La preparazione e il coraggio dei membri dell’equipaggio AX-3 sono uno straordinario esempio per i giovani e le future generazioni”. “La Space Economy rappresenta un settore economico di grande rilievo per il nostro Paese, e lo sarà sempre più nel futuro. Siamo convinti che lo spazio debba restare un dominio pacifico e condiviso: un concetto che ribadirà anche nei prossimi giorni, durante la ministeriale del G7 Industria a Roma e al Congresso Internazionale dell’Astronautica di Milano”, ha concluso il Ministro.

