Meteo Albenga, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

Martedì 8 Ottobre a Albenga si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con piogge significative, che si protrarranno per gran parte della mattinata. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, oscillando attorno ai 16-17°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’alta probabilità di precipitazioni che potrebbe influenzare le attività all’aperto.

Durante la notte, Albenga sperimenterà un cielo coperto con piogge leggere e moderate. Le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 90%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da Nord, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 25 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo si faranno più intense, con forti piogge che si registreranno tra le 08:00 e le 11:00. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di 15,8°C. La pioggia sarà accompagnata da venti sostenuti, con velocità che potranno superare i 20 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 94%, contribuendo a un clima piuttosto umido e fresco.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un lieve miglioramento, con piogge che diventeranno più leggere e sporadiche. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 16-17°C, mentre il vento si attenuerà, mantenendosi comunque attivo. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma ci saranno brevi momenti di schiarita.

La sera porterà un ulteriore calo delle precipitazioni, con un cielo ancora coperto ma senza piogge significative. Le temperature si manterranno stabili, attorno ai 16-17°C, e l’umidità inizierà a scendere, portando a un clima più gradevole. Il vento continuerà a soffiare leggermente, rendendo l’atmosfera più fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Albenga indicano una giornata di Martedì 8 Ottobre all’insegna della pioggia e del fresco, con un miglioramento atteso per i giorni successivi. Mercoledì e Giovedì potrebbero portare condizioni più stabili e soleggiate, con temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Albenga

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17° perc. +17° prob. 42 % 16.7 N max 20.7 Tramontana 86 % 1014 hPa 3 pioggia moderata +16.9° perc. +17° 1.7 mm 18.9 N max 25.7 Tramontana 90 % 1011 hPa 6 pioggia moderata +16.5° perc. +16.6° 3.16 mm 18.6 N max 20.6 Tramontana 93 % 1009 hPa 9 forte pioggia +15.7° perc. +15.8° 8.65 mm 13.7 NNO max 13 Maestrale 94 % 1007 hPa 12 pioggia moderata +17.3° perc. +17.4° 3.38 mm 4.4 NNO max 10.1 Maestrale 91 % 1005 hPa 15 pioggia leggera +16.7° perc. +16.7° 0.42 mm 10.4 NE max 9.4 Grecale 85 % 1005 hPa 18 cielo coperto +16.8° perc. +16.7° prob. 87 % 11.2 NNE max 10.4 Grecale 83 % 1005 hPa 21 cielo coperto +17° perc. +16.8° prob. 28 % 5.4 NNE max 6.8 Grecale 78 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 18:50

