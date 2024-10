Meteo Albenga, le previsioni per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Albenga di Mercoledì 16 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature relativamente miti. Durante la notte, si registreranno piogge moderate che proseguiranno fino alla mattina, con un incremento dell’intensità delle precipitazioni. Le temperature si manterranno attorno ai 19°C, mentre l’umidità sarà elevata, superando l’80%. I venti soffieranno prevalentemente da nord, con intensità variabile.

Nella notte, il cielo sarà coperto e si verificheranno piogge moderate, con temperature che scenderanno fino a 17,5°C. La velocità del vento sarà di circa 12,9 km/h, contribuendo a una sensazione di freschezza. La mattina continuerà a essere caratterizzata da piogge, con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. Le precipitazioni saranno di intensità moderata, con accumuli significativi che potrebbero superare i 10 mm entro il pomeriggio. L’umidità rimarrà alta, intorno all’85%, e i venti continueranno a soffiare da nord-nord est.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non miglioreranno, e si prevede un cielo coperto con occasionali piogge leggere. Le temperature raggiungeranno un massimo di circa 19°C, mentre l’umidità si manterrà attorno all’83%. Anche la velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 7 e i 12 km/h. Le previsioni del tempo indicano che le piogge potrebbero riprendere nel tardo pomeriggio, con una probabilità di precipitazioni che aumenterà.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17°C. Le piogge continueranno, con intensità variabile, e l’umidità rimarrà elevata. I venti si faranno più leggeri, ma le condizioni di maltempo persisteranno, rendendo la serata piuttosto umida e fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Albenga nei prossimi giorni suggeriscono un miglioramento solo parziale. Giovedì e Venerdì potrebbero portare schiarite, ma non si escludono ulteriori piogge. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo instabili continueranno a caratterizzare la settimana. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.3° perc. +19.5° Assenti 13.7 N max 19.4 Tramontana 83 % 1019 hPa 3 pioggia moderata +18° perc. +18.3° 3.32 mm 4.1 NNO max 6.5 Maestrale 91 % 1019 hPa 6 forte pioggia +17.6° perc. +18° 4.51 mm 11.4 NNE max 12.9 Grecale 96 % 1018 hPa 9 pioggia moderata +18° perc. +18.4° 1.89 mm 11.2 NNE max 14.2 Grecale 95 % 1019 hPa 12 pioggia leggera +18.4° perc. +18.7° 0.28 mm 11.7 NNE max 14.1 Grecale 92 % 1018 hPa 15 pioggia leggera +19.1° perc. +19.3° 0.24 mm 11.2 NNE max 15.4 Grecale 84 % 1018 hPa 18 pioggia leggera +18.2° perc. +18.3° 0.6 mm 8.3 N max 11.1 Tramontana 86 % 1019 hPa 21 pioggia moderata +17° perc. +17.2° 3.69 mm 9 NNO max 11.1 Maestrale 93 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:46 e tramonta alle ore 18:36

