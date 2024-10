Meteo Alcamo, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Sabato 12 Ottobre, Alcamo si troverà a vivere una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni meteorologiche. Durante la notte, il cielo presenterà nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 17,4°C. Con il passare delle ore, la mattina porterà un miglioramento, con un cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 21,9°C. Tuttavia, nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature in lieve diminuzione. La sera si concluderà con un cielo nuovamente coperto e temperature che scenderanno a circa 17,8°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Alcamo avrà un cielo inizialmente parzialmente nuvoloso, con una temperatura di 17,4°C e un’umidità del 71%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 13,1 km/h. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà completamente coperto fino alle 02:00, mantenendo temperature stabili intorno ai 17,6°C.

La mattina inizierà con un cielo sereno e temperature che saliranno rapidamente. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 19,6°C e un’umidità del 60%. Questa fase della giornata sarà caratterizzata da una leggera brezza, con venti provenienti principalmente da Nord-Est. Le condizioni di sereno continueranno fino a mezzogiorno, quando la temperatura raggiungerà i 21,8°C.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, le previsioni meteo indicano un cambiamento significativo, con un cielo che diventerà coperto. La temperatura scenderà gradualmente, passando da 21,5°C a 20,2°C entro le 16:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 62%. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo condizioni di vento moderato.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, con valori che si attesteranno intorno ai 17,8°C. Il cielo rimarrà coperto fino a tarda notte, con un’umidità che si manterrà attorno al 70%. Le condizioni di vento saranno più calme, con raffiche che non supereranno i 4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Alcamo indicano un alternarsi di condizioni meteorologiche. Domenica si prevede un cielo prevalentemente sereno, con temperature che potrebbero risalire, mentre nei giorni successivi si potrebbero verificare nuove perturbazioni. Sarà importante seguire gli aggiornamenti per rimanere informati sulle variazioni delle previsioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.5° perc. +17.2° Assenti 8.1 NNE max 11.7 Grecale 70 % 1016 hPa 4 nubi sparse +16.6° perc. +16.3° Assenti 5.6 NE max 7.7 Grecale 74 % 1016 hPa 7 cielo sereno +18.4° perc. +18° Assenti 4.4 NNE max 6.9 Grecale 67 % 1018 hPa 10 cielo sereno +21.6° perc. +21° Assenti 9.5 NNO max 6.6 Maestrale 49 % 1018 hPa 13 cielo coperto +21.5° perc. +21.1° Assenti 11.5 NNO max 9.1 Maestrale 54 % 1017 hPa 16 cielo coperto +20.2° perc. +19.9° Assenti 8 NNO max 8.9 Maestrale 62 % 1017 hPa 19 nubi sparse +18.5° perc. +18.2° Assenti 3.8 ENE max 4.3 Grecale 69 % 1018 hPa 22 cielo coperto +17.8° perc. +17.5° Assenti 3.4 ESE max 3.9 Scirocco 70 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:30

