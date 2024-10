Meteo Andria, le previsioni per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 24 Ottobre a Andria indicano una giornata caratterizzata da un cielo completamente coperto e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, mentre nel corso della mattina si registreranno massime di circa 21,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, senza alcuna previsione di precipitazioni. I venti saranno leggeri, prevalentemente provenienti da direzioni orientali.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di 19°C e un’umidità che si aggirerà attorno al 67%. I venti saranno deboli, con velocità comprese tra 1,3 km/h e 2,9 km/h. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1026 hPa.

Durante la mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 21,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà invariata, e i venti continueranno a soffiare debolmente, con velocità che varieranno tra 2 km/h e 8,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 60%, favorendo una sensazione di calore moderato.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi intorno ai 19,2°C alle 18:00. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà coperto e non si prevedono precipitazioni. I venti si faranno sentire con intensità leggera, raggiungendo velocità di circa 10,5 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 70%.

Infine, nella sera, le temperature continueranno a scendere, mantenendosi attorno ai 19°C. La situazione meteo rimarrà invariata, con cielo coperto e venti leggeri. L’umidità si stabilizzerà attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si manterrà sui 1025 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Andria nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. La situazione meteorologica non accennerà a miglioramenti, e le condizioni di stabilità atmosferica continueranno a caratterizzare il clima della zona. Pertanto, è consigliabile prepararsi a giornate nuvolose e senza precipitazioni significative.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Andria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.8° perc. +18.5° Assenti 1.5 S max 2.8 Ostro 69 % 1026 hPa 4 cielo coperto +18.4° perc. +18.1° Assenti 2.5 SSE max 2.8 Scirocco 70 % 1026 hPa 7 cielo coperto +19.4° perc. +19.2° Assenti 2.6 O max 3.5 Ponente 67 % 1027 hPa 10 cielo coperto +21.3° perc. +21.1° Assenti 6.2 N max 3.9 Tramontana 61 % 1027 hPa 13 cielo coperto +21.7° perc. +21.5° prob. 1 % 9.6 NE max 5.8 Grecale 60 % 1026 hPa 16 cielo coperto +19.5° perc. +19.3° prob. 8 % 9.7 ENE max 13 Grecale 68 % 1025 hPa 19 cielo coperto +19.2° perc. +19° prob. 3 % 6.5 E max 7.5 Levante 70 % 1025 hPa 22 cielo coperto +18.9° perc. +18.7° Assenti 2.1 E max 3 Levante 70 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 16:56

