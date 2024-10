Meteo Andria, le previsioni per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Andria per Mercoledì 23 Ottobre si presenteranno con un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La previsione del tempo indica un inizio di giornata piuttosto mite, con valori che si attesteranno intorno ai 18°C durante la notte e che raggiungeranno un massimo di circa 21°C nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà prevalentemente leggera, con raffiche che non supereranno i 14 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 69% e l’84%.

Durante la notte, Andria avrà un cielo con nubi sparse e temperature che si aggireranno attorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà del 67%, con una leggera brezza proveniente da Ovest. Le condizioni rimarranno stabili, senza precipitazioni previste.

La mattina si aprirà con un cielo sereno e temperature in lieve aumento, che toccheranno i 21°C intorno alle 11:00. La ventilazione sarà leggera, con velocità che varieranno tra 8 km/h e 10 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 69%, garantendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà leggermente, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo coperto verso le 15:00. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo un massimo di 21°C e poi scendendo a 19°C nel tardo pomeriggio. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, intorno al 4%.

Con l’arrivo della sera, Andria continuerà a presentarsi con nubi sparse, mantenendo temperature fresche attorno ai 18°C. La ventilazione si farà più leggera, con velocità che non supereranno i 7 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’81%.

In conclusione, le previsioni meteo per Andria nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con cieli prevalentemente sereni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18° perc. +17.7° prob. 10 % 1.7 NNO max 2.2 Maestrale 73 % 1028 hPa 3 nubi sparse +17.2° perc. +16.9° Assenti 6.4 O max 7.4 Ponente 77 % 1027 hPa 6 poche nuvole +17° perc. +17° Assenti 8.2 O max 10.2 Ponente 83 % 1028 hPa 9 cielo sereno +20.1° perc. +20.2° Assenti 9.4 ONO max 10.2 Maestrale 75 % 1028 hPa 12 nubi sparse +21.4° perc. +21.4° Assenti 9.9 NNE max 7.5 Grecale 69 % 1027 hPa 15 cielo coperto +19.8° perc. +19.8° prob. 4 % 12.1 NE max 12.7 Grecale 75 % 1027 hPa 18 nubi sparse +18.4° perc. +18.4° Assenti 7.5 E max 11.1 Levante 81 % 1027 hPa 21 nubi sparse +18.2° perc. +18.1° Assenti 3.2 SO max 4.8 Libeccio 79 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 17:58

