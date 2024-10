Meteo Angri, le previsioni per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Angri indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Durante la notte, si registreranno piogge moderate, mentre nella mattina ci sarà un graduale miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19,2°C e i 24,4°C nel corso della giornata.

Nella notte, le condizioni meteo saranno dominate da un cielo coperto, con piogge moderate che inizieranno a manifestarsi intorno all’01:00. La temperatura si attesterà attorno ai 19,6°C, con una percezione di 19,8°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 4,4 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà alta, attestandosi attorno all’80%.

Proseguendo nella mattina, le piogge continueranno fino alle 08:00, quando si passerà a condizioni di nubi sparse. La temperatura salirà gradualmente, raggiungendo i 24,4°C entro le 12:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con direzione variabile e intensità leggera. L’umidità si manterrà su valori elevati, intorno all’81%.

Nel pomeriggio, si prevede un ulteriore miglioramento, con la presenza di nubi sparse e occasionali piogge leggere. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23,5°C, con una leggera diminuzione verso le 16:00. La probabilità di precipitazioni scenderà, rendendo il pomeriggio più favorevole per attività all’aperto.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 21,1°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma senza particolari raffiche. L’umidità rimarrà alta, intorno al 76%, ma senza la minaccia di piogge significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Angri nei prossimi giorni mostrano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori miti e una diminuzione della probabilità di pioggia. Domani, si prevede un ulteriore aumento delle temperature e una maggiore stabilità atmosferica, rendendo le condizioni più favorevoli per attività all’aperto. Pertanto, si consiglia di approfittare di queste giornate di bel tempo, soprattutto dopo le piogge di Domenica.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Angri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.8° perc. +20° prob. 80 % 4.2 NE max 4.3 Grecale 82 % 1014 hPa 3 pioggia moderata +18.8° perc. +19.1° 1.66 mm 5.5 ENE max 8.8 Grecale 89 % 1014 hPa 6 pioggia moderata +19.3° perc. +19.4° 1.22 mm 4.9 SE max 7.4 Scirocco 81 % 1016 hPa 9 nubi sparse +22.4° perc. +22.3° prob. 49 % 3.5 ENE max 6.8 Grecale 62 % 1018 hPa 12 poche nuvole +24.4° perc. +24.3° prob. 45 % 3.9 SO max 7 Libeccio 52 % 1018 hPa 15 nubi sparse +23.5° perc. +23.4° prob. 42 % 2.4 N max 7.4 Tramontana 59 % 1019 hPa 18 cielo coperto +21.5° perc. +21.6° prob. 30 % 3.6 NNE max 7.1 Grecale 72 % 1021 hPa 21 cielo coperto +20.8° perc. +21° prob. 3 % 7.3 NE max 10 Grecale 77 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:09

