Meteo Ascoli Piceno, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Ascoli Piceno indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra +17°C e +26,6°C, con una percezione termica che sarà leggermente inferiore. La velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 42,9 km/h nel pomeriggio, mentre l’umidità si attesterà attorno al 75% in serata. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai +16,9°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 93% alle 01:00, mentre la temperatura percepita sarà di circa +16,2°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 11 km/h, proveniente da Sud Ovest.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere prevalentemente nuvoloso, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i +24,5°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a un miglioramento delle condizioni meteo. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno arrivare fino a 36,5 km/h intorno alle 10:00. L’umidità scenderà, raggiungendo il 40%.

Nel pomeriggio, si prevede un ulteriore miglioramento, con il cielo che si presenterà a tratti sereno e temperature che toccheranno i +26,6°C alle 12:00. Le condizioni di vento rimarranno fresche, con intensità che varierà da 8,6 km/h a 42,9 km/h. L’umidità continuerà a scendere, portandosi attorno al 46%.

La sera porterà un ritorno di nubi, con il cielo che diventerà nuovamente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai +19°C e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 75%. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi comunque attorno ai 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ascoli Piceno nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un’alternanza di sole e nuvole. Si prevede che il fine settimana porterà condizioni meteo favorevoli, rendendo possibile godere di attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Ascoli Piceno

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17° perc. +16.2° Assenti 11.8 SO max 14.1 Libeccio 56 % 1007 hPa 4 nubi sparse +16.7° perc. +16° Assenti 12 SO max 13.4 Libeccio 59 % 1005 hPa 7 nubi sparse +19.7° perc. +19.3° Assenti 10.3 SO max 16.2 Libeccio 61 % 1005 hPa 10 nubi sparse +26° perc. +26° Assenti 12.7 SSO max 36.5 Libeccio 40 % 1004 hPa 13 poche nuvole +26.5° perc. +26.5° prob. 4 % 13.6 SO max 42.9 Libeccio 46 % 1003 hPa 16 nubi sparse +22.3° perc. +22.3° prob. 8 % 4.6 SO max 14.9 Libeccio 65 % 1003 hPa 19 cielo coperto +20° perc. +20° prob. 27 % 6.4 OSO max 11.3 Libeccio 72 % 1004 hPa 22 nubi sparse +18° perc. +17.9° prob. 22 % 10.5 OSO max 11.3 Libeccio 77 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:26

