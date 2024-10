Meteo Assemini, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a Assemini indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in un miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 24,5°C nel pomeriggio. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, contribuendo a una sensazione di caldo umido.

Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,3°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con un’umidità che si aggirerà attorno all’89%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 16,6 km/h. Non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, le condizioni meteo subiranno un cambiamento significativo. Si prevede che la pioggia leggera inizi a cadere, con una temperatura che si manterrà intorno ai 21,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 96%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,55 mm. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’83%, e il vento sarà debole, con velocità di circa 4,1 km/h.

Nel pomeriggio, la pioggia continuerà a cadere, ma si prevede un lieve miglioramento verso le ore centrali. La temperatura salirà fino a 24,5°C, mentre la copertura nuvolosa si manterrà alta. Le precipitazioni si ridurranno, con valori che non supereranno i 0,81 mm. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi intorno al 69%. Il vento sarà debole, con raffiche che raggiungeranno i 7,4 km/h.

La sera porterà un netto miglioramento, con il cielo che si schiarirà e si presenterà sereno. Le temperature scenderanno a 20,3°C, con una copertura nuvolosa che si ridurrà al 4%. L’umidità rimarrà attorno all’86%, mentre il vento si farà più fresco, con velocità di circa 6,3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Assemini nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si stabilizzeranno su valori più freschi e condizioni di cielo sereno. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto in vista di possibili perturbazioni nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Assemini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +21.6° perc. +22.1° Assenti 8.4 SE max 16.6 Scirocco 88 % 1016 hPa 5 cielo coperto +20.9° perc. +21.4° Assenti 5.9 E max 7.8 Levante 90 % 1016 hPa 8 pioggia leggera +21.8° perc. +22.3° 0.39 mm 10.8 NNE max 12.9 Grecale 86 % 1017 hPa 11 pioggia leggera +21.7° perc. +22.1° 0.9 mm 5 O max 5.9 Ponente 85 % 1017 hPa 14 cielo coperto +24.5° perc. +24.8° prob. 38 % 4.2 NO max 5.7 Maestrale 69 % 1015 hPa 17 pioggia leggera +21.3° perc. +21.8° 0.81 mm 7.1 SSE max 7.4 Scirocco 86 % 1016 hPa 20 cielo sereno +20.3° perc. +20.6° prob. 5 % 6.3 ONO max 6.4 Maestrale 86 % 1017 hPa 23 nubi sparse +19.3° perc. +19.6° prob. 5 % 12.6 NO max 22.2 Maestrale 89 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 18:38

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.