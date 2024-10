Meteo Avellino, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a Avellino indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura massima raggiungerà i 27°C nel corso della mattina, mentre nel pomeriggio si attesterà attorno ai 26°C. La copertura nuvolosa sarà variabile, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo coperto, specialmente nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 20,7°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da sud-est, con raffiche che potranno raggiungere i 9,7 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, intorno al 61%.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, le condizioni meteo inizieranno a migliorare leggermente, con l’arrivo di nubi sparse. La temperatura salirà fino a raggiungere i 27°C intorno a mezzogiorno, mentre la velocità del vento si manterrà bassa, con valori attorno ai 5-7 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 37% nel primo pomeriggio.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con una temperatura che si stabilizzerà intorno ai 25°C. Le condizioni di vento rimarranno simili, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata. La pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1019 hPa, segno di una stabilità atmosferica.

Con l’arrivo della sera, le nubi torneranno a coprire il cielo, portando a una temperatura che scenderà fino a 21°C. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, portandosi attorno al 56%. Le condizioni di cielo coperto persisteranno fino a notte inoltrata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Avellino nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili, con temperature che si manterranno su valori miti. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità e la possibilità di qualche pioggia leggera nei giorni successivi. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Avellino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.7° perc. +20.4° Assenti 4.4 SE max 9.7 Scirocco 61 % 1021 hPa 3 cielo coperto +20.8° perc. +20.5° prob. 9 % 4.8 E max 6.8 Levante 58 % 1019 hPa 6 cielo coperto +20.2° perc. +19.8° Assenti 2.1 SO max 3.3 Libeccio 59 % 1020 hPa 9 nubi sparse +24.8° perc. +24.5° Assenti 3 SO max 5.7 Libeccio 44 % 1021 hPa 12 nubi sparse +27° perc. +26.7° Assenti 7.7 SO max 11.2 Libeccio 37 % 1019 hPa 15 nubi sparse +25.1° perc. +24.8° Assenti 6.7 SO max 9.2 Libeccio 43 % 1018 hPa 18 nubi sparse +22° perc. +21.7° Assenti 1.8 SE max 5 Scirocco 54 % 1019 hPa 21 cielo coperto +21° perc. +20.6° Assenti 4.3 SO max 5.3 Libeccio 56 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:13

