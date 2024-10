Meteo Bagheria, le previsioni per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bagheria di Domenica 27 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da una transizione tra nuvolosità e schiarite. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con l’emergere di nubi sparse e temperature in aumento fino a raggiungere i 23°C nel tardo mattino. Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno, ma nel corso della giornata si prevede un incremento della nuvolosità. Infine, la sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto al 100%, con una temperatura di 18,3°C e una leggera brezza proveniente da sud. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1021 hPa. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo i 17,5°C alle 02:00.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, si prevede un miglioramento con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 23°C entro le 11:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 10 e i 12 km/h, con direzione sud. L’umidità si ridurrà gradualmente, portandosi attorno al 54% entro le 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno fino alle 14:00, con temperature che si manterranno intorno ai 22°C. Tuttavia, a partire dalle 15:00, si assisterà a un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione della temperatura, che scenderà a 20°C entro le 16:00. Le condizioni di umidità aumenteranno nuovamente, raggiungendo il 71%.

La sera si caratterizzerà per un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da sud-est, mantenendo l’umidità attorno al 72%. La pressione atmosferica si manterrà costante attorno ai 1024 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bagheria nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Lunedì e martedì si prevede un cielo prevalentemente sereno, con temperature che potrebbero superare i 24°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Bagheria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.8° perc. +17.6° Assenti 12.7 S max 14.7 Ostro 78 % 1021 hPa 4 cielo coperto +17.2° perc. +17° Assenti 11.7 S max 13 Ostro 80 % 1021 hPa 7 nubi sparse +18.7° perc. +18.6° Assenti 11.1 S max 13.5 Ostro 72 % 1022 hPa 10 poche nuvole +22.5° perc. +22.2° Assenti 8.2 SE max 9.5 Scirocco 57 % 1022 hPa 13 cielo sereno +23.4° perc. +23.2° Assenti 9.5 NE max 10.3 Grecale 54 % 1022 hPa 16 nubi sparse +20° perc. +19.9° Assenti 7.4 E max 9 Levante 71 % 1023 hPa 19 cielo coperto +19.2° perc. +19.1° Assenti 6.4 SE max 8.2 Scirocco 73 % 1024 hPa 22 cielo coperto +19° perc. +18.9° Assenti 5.9 SSE max 8 Scirocco 72 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 17:09

