Meteo Bagheria, le previsioni per domani sabato 26 ottobre

Le previsioni meteo per Bagheria di Sabato 26 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo coperto e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 19°C, con una leggera brezza proveniente da sud. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà attorno al 79%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 22°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e gradevole. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi al 55%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore serali. Le condizioni di cielo coperto persisteranno, e non si registreranno precipitazioni. La velocità del vento varierà, ma rimarrà generalmente bassa, contribuendo a un clima tranquillo e senza eccessive variazioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 18°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà coperto e l’umidità aumenterà nuovamente, portandosi al 70%. La brezza continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole per una passeggiata serale.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bagheria nei prossimi giorni non mostrano significative variazioni. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente coperto anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno su valori miti, senza particolari eventi meteorologici in arrivo. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi condizioni favorevoli per attività all’aperto, mentre chi cerca il sole potrebbe dover attendere un miglioramento della situazione meteorologica.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.4° perc. +19.5° Assenti 4.1 S max 4.9 Ostro 79 % 1022 hPa 4 cielo coperto +19° perc. +19° Assenti 5.4 SSO max 5.1 Libeccio 81 % 1022 hPa 7 cielo coperto +19.7° perc. +19.8° Assenti 5.4 S max 6.2 Ostro 79 % 1022 hPa 10 cielo coperto +22.1° perc. +21.9° Assenti 3.5 SSE max 8.2 Scirocco 60 % 1022 hPa 13 cielo coperto +22.6° perc. +22.4° Assenti 2.9 E max 9.9 Levante 53 % 1021 hPa 16 cielo coperto +20.6° perc. +20.5° Assenti 5 ENE max 5.5 Grecale 69 % 1021 hPa 19 cielo coperto +19.8° perc. +19.5° Assenti 7.8 SSE max 9.1 Scirocco 63 % 1021 hPa 22 cielo coperto +18.5° perc. +18.2° Assenti 12.2 S max 13.1 Ostro 70 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 17:10

