Meteo Barletta, le previsioni per domani lunedì 28 ottobre

Le previsioni meteo per Lunedì 28 Ottobre a Barletta indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 21°C nel pomeriggio, mentre la sera si registreranno valori più freschi, scendendo fino a 17,5°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, raggiungendo il 100% in serata, e non si prevedono precipitazioni.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura si manterrà intorno ai 18°C. La mattina inizierà con poche nuvole, ma già a partire dal pomeriggio il cielo si coprirà progressivamente, portando a condizioni di cielo coperto. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo il picco di 21,3°C alle 13:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 5 e i 11 km/h, prevalentemente da direzione Nord Est.

Nel pomeriggio, le condizioni di cielo coperto si intensificheranno, con una copertura nuvolosa che arriverà a toccare il 97%. Le temperature inizieranno a scendere leggermente, mantenendosi comunque sopra i 19°C. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, con valori che si attesteranno intorno ai 18°C. La umidità rimarrà alta, superando l’80%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Barletta indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Martedì e mercoledì si prevede un lieve abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi in questi giorni un’ottima occasione per godere delle ultime giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Barletta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.3° perc. +18.2° Assenti 9.4 OSO max 10.7 Libeccio 75 % 1024 hPa 4 cielo sereno +17.6° perc. +17.5° Assenti 8.4 O max 12.9 Ponente 80 % 1024 hPa 7 nubi sparse +18.2° perc. +18.2° Assenti 9.3 O max 10 Ponente 81 % 1025 hPa 10 nubi sparse +20.7° perc. +20.6° Assenti 4.9 NO max 7 Maestrale 68 % 1025 hPa 13 cielo coperto +21.3° perc. +21.1° Assenti 5.4 ENE max 6.5 Grecale 64 % 1023 hPa 16 cielo coperto +19.6° perc. +19.6° Assenti 10.3 ENE max 12 Grecale 77 % 1023 hPa 19 cielo coperto +18.9° perc. +19° Assenti 1.5 OSO max 7.1 Libeccio 82 % 1024 hPa 22 cielo coperto +17.8° perc. +17.8° Assenti 11.8 OSO max 16 Libeccio 85 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 16:51

