Meteo Barletta, le previsioni per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

A Barletta, le previsioni meteo per Mercoledì 2 Ottobre si presenteranno con un clima prevalentemente sereno durante la mattina, mentre nel pomeriggio si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 19,9°C e i 26,6°C. I venti saranno leggeri, con una velocità che varierà da 2,3 km/h a 15,9 km/h, provenienti principalmente da sud e sud-ovest. La sera porterà un cielo più coperto, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, Barletta avrà un cielo sereno con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 19,9°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, intorno ai 19,4°C, con una umidità che si manterrà attorno al 55%. La pressione atmosferica si stabilizzerà sui 1013 hPa, mentre i venti saranno leggeri, provenienti da sud.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 25,6°C entro le 11:00. La temperatura percepita sarà simile, e l’umidità scenderà ulteriormente, attestandosi intorno al 44%. I venti continueranno a essere leggeri, con una velocità che varierà tra 3,9 km/h e 6,8 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nel meteo: il cielo diventerà parzialmente nuvoloso, con nubi sparse che porteranno a una copertura nuvolosa crescente fino al 67%. Le temperature raggiungeranno il picco di 26,6°C alle 14:00, mentre la temperatura percepita si manterrà sui 26,6°C. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 49%.

La sera si presenterà con un cielo coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 99% alle 19:00. Le temperature scenderanno gradualmente fino a stabilizzarsi intorno ai 22°C. I venti diventeranno più vivaci, con raffiche che potranno raggiungere i 24 km/h. L’umidità aumenterà ulteriormente, arrivando al 61%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Barletta nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un inizio di Ottobre che si presenterà generalmente mite e piacevole. Tuttavia, si prevede un incremento della nuvolosità e una leggera diminuzione delle temperature nei giorni successivi. Gli amanti del sole potranno approfittare della giornata di Mercoledì, mentre per chi preferisce un clima più fresco, le serate potrebbero risultare più gradevoli.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Barletta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.6° perc. +19.1° Assenti 4.8 SSO max 6.5 Libeccio 56 % 1013 hPa 4 cielo sereno +18.8° perc. +18.3° Assenti 6.6 SO max 7 Libeccio 58 % 1012 hPa 7 cielo sereno +21° perc. +20.4° Assenti 4 S max 6.9 Ostro 51 % 1011 hPa 10 cielo sereno +24.6° perc. +24.2° Assenti 5.1 ESE max 12.3 Scirocco 44 % 1010 hPa 13 poche nuvole +26.2° perc. +26.2° Assenti 9.5 NE max 13.9 Grecale 49 % 1008 hPa 16 nubi sparse +25.4° perc. +25.3° Assenti 6.2 SO max 14.4 Libeccio 52 % 1007 hPa 19 cielo coperto +23.3° perc. +23.3° Assenti 13.9 SSO max 19.4 Libeccio 61 % 1008 hPa 22 nubi sparse +22° perc. +21.9° prob. 2 % 11.4 SO max 24.4 Libeccio 60 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:30

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.