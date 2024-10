Meteo Biancavilla, le previsioni per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 24 Ottobre a Biancavilla indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un aumento della copertura nuvolosa e possibilità di piogge nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 22,2°C durante le ore centrali della giornata. La situazione meteorologica sarà influenzata da venti leggeri e un’umidità relativamente alta, che contribuiranno a creare un’atmosfera umida e fresca.

Durante la notte, si registreranno condizioni di poche nuvole e cielo sereno fino alle prime ore del mattino. Le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 12%, e i venti saranno deboli, provenienti principalmente da Nord-Ovest.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, aumentando progressivamente la copertura nuvolosa fino a raggiungere il 78% entro le ore 07:00. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22,1°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà attorno al 59%, mentre i venti continueranno a essere leggeri, con velocità che varieranno tra 2,3 km/h e 5 km/h.

Nel pomeriggio, il clima cambierà significativamente. A partire dalle 13:00, si prevede un aumento della copertura nuvolosa fino a diventare cielo coperto e, successivamente, si assisterà a pioggia leggera a partire dalle 14:00. Le temperature scenderanno a 21,3°C e si manterranno intorno ai 20°C fino alle 16:00. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,2 mm. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 89%.

La sera porterà con sé un cielo completamente coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai 16°C. I venti rimarranno deboli e l’umidità continuerà a mantenersi alta, attorno al 91%. Non si prevedono ulteriori precipitazioni, ma la sensazione di umidità sarà accentuata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Biancavilla nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di piogge leggere, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno gradevoli. Gli amanti del sole potranno quindi aspettarsi un weekend più sereno e caldo, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Biancavilla

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +16.1° perc. +16° Assenti 3.2 NNO max 3.8 Maestrale 86 % 1027 hPa 4 nubi sparse +15.7° perc. +15.5° Assenti 2.7 NNO max 3.3 Maestrale 82 % 1027 hPa 7 nubi sparse +18° perc. +17.7° Assenti 0.4 NO max 1.5 Maestrale 73 % 1028 hPa 10 cielo coperto +21.4° perc. +21.3° Assenti 3.7 S max 4 Ostro 62 % 1028 hPa 13 cielo coperto +22.2° perc. +22° prob. 4 % 5.4 SSE max 6 Scirocco 61 % 1026 hPa 16 cielo coperto +18.6° perc. +18.6° prob. 14 % 5.2 SE max 8.6 Scirocco 84 % 1026 hPa 19 cielo coperto +17.1° perc. +17.2° Assenti 1.3 NE max 3 Grecale 91 % 1027 hPa 22 cielo coperto +16.5° perc. +16.6° prob. 4 % 1.5 NNO max 1.9 Maestrale 92 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 17:07

