Meteo Biancavilla, le previsioni per domani martedì 29 ottobre

Martedì 29 Ottobre a Biancavilla si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa durante le ore centrali della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 14,5°C durante la notte a un massimo di 22°C nel corso del pomeriggio. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che non supereranno i 6,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 60%, garantendo un clima piuttosto gradevole.

Durante la notte, le condizioni meteo a Biancavilla si presenteranno con poche nuvole e temperature che si aggireranno intorno ai 14,5°C. La copertura nuvolosa sarà limitata al 16%, mentre la velocità del vento sarà debole, proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, si assisterà a un aumento della temperatura, che raggiungerà i 20°C entro le 09:00. Le nuvole saranno sparse, con una copertura che si attesterà attorno al 16%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori intorno ai 3,1 km/h. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 44% entro le 12:00.

Il pomeriggio porterà un incremento della nuvolosità, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 75% alle 13:00, per poi diminuire gradualmente. La velocità del vento si manterrà su valori leggeri, con raffiche che non supereranno i 6,8 km/h. L’umidità, pur rimanendo relativamente alta, scenderà al 42%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 8%, e la velocità del vento continuerà a essere debole. L’umidità si stabilizzerà attorno al 67%, creando un’atmosfera piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Biancavilla indicano un mantenimento di condizioni meteorologiche favorevoli, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una predominanza di cieli sereni. Si prevede che la situazione rimanga stabile, con poche variazioni significative, rendendo la settimana particolarmente piacevole per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +14.2° perc. +13.5° Assenti 3.8 NNO max 5 Maestrale 68 % 1024 hPa 5 nubi sparse +13.8° perc. +12.8° Assenti 3.7 N max 4.8 Tramontana 58 % 1024 hPa 8 poche nuvole +18.6° perc. +17.7° Assenti 0.8 S max 2 Ostro 47 % 1025 hPa 11 poche nuvole +21.6° perc. +21° Assenti 4.2 SSO max 5.5 Libeccio 42 % 1024 hPa 14 nubi sparse +21.6° perc. +21° Assenti 4.2 S max 6.2 Ostro 44 % 1023 hPa 17 nubi sparse +16.5° perc. +16° Assenti 2.6 ENE max 5.3 Grecale 66 % 1024 hPa 20 cielo sereno +15.5° perc. +14.9° Assenti 2.1 NO max 2.6 Maestrale 69 % 1024 hPa 23 cielo sereno +14.9° perc. +14° Assenti 4 NNO max 4.9 Maestrale 60 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 17:02

