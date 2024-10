Meteo Camaiore, le previsioni per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Camaiore di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni di cielo sereno e nuvoloso, con la possibilità di piogge leggere nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 14,6°C e i 19°C. La velocità del vento sarà generalmente moderata, con raffiche che non supereranno i 15,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’82%, contribuendo a una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si manterranno intorno ai 16,9°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 52%, con una leggera brezza proveniente da est. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attestandosi attorno al 4%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà e si passerà a condizioni di cielo sereno fino alle ore 08:00, con temperature che raggiungeranno i 18,4°C. Tuttavia, a partire dalle 09:00, si prevede l’arrivo di pioggia leggera, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,93 mm entro le 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 30%, mentre l’umidità si manterrà alta, intorno all’82%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno, con un ritorno a nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18,5°C. La probabilità di pioggia diminuirà, ma non sarà del tutto assente, con valori che si attesteranno attorno al 37%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 15 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con un cielo prevalentemente coperto. Le temperature scenderanno fino a 14,6°C, e l’umidità rimarrà elevata, attorno all’81%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la sensazione di freschezza sarà accentuata dalla brezza leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Camaiore nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e la possibilità di sporadiche piogge. Si prevede un miglioramento delle condizioni meteo per il fine settimana, con un aumento della probabilità di sole e temperature più elevate. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, soprattutto a partire da Domenica.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.8° perc. +16.9° prob. 1 % 2.9 ESE max 14.7 Scirocco 90 % 1007 hPa 4 nubi sparse +16.5° perc. +16.6° prob. 5 % 6.5 ENE max 7.7 Grecale 89 % 1008 hPa 7 cielo sereno +16.9° perc. +16.9° prob. 7 % 6.9 ENE max 9.1 Grecale 87 % 1010 hPa 10 pioggia leggera +18.9° perc. +18.9° 0.75 mm 9.1 S max 13 Ostro 81 % 1012 hPa 13 pioggia leggera +18.5° perc. +18.4° 0.35 mm 8.2 S max 15.3 Ostro 76 % 1013 hPa 16 nubi sparse +17.5° perc. +17.3° prob. 37 % 5.6 SE max 9.8 Scirocco 78 % 1014 hPa 19 cielo coperto +15.5° perc. +15.3° Assenti 6 ENE max 7.7 Grecale 82 % 1015 hPa 22 cielo coperto +14.8° perc. +14.5° Assenti 6.3 ENE max 7.1 Grecale 81 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 18:36

