Meteo Canicattì, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

Martedì 15 Ottobre a Canicattì si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 17°C durante la notte a un massimo di 26,6°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che non supereranno i 12,5 km/h. L’umidità sarà piuttosto elevata, specialmente nelle ore serali, raggiungendo il 73%.

Durante la notte, Canicattì godrà di un cielo sereno con poche nuvole, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, attorno al 14%, e la velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalentemente da Nord-Est. L’umidità si manterrà attorno al 63%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 26,3°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 10%, favorendo un’ottima esposizione al sole. La brezza leggera proveniente da Sud-Sud Ovest contribuirà a rendere la temperatura percepita gradevole, con valori simili a quelli reali.

Il pomeriggio si presenterà con cieli sereni e temperature che toccheranno il picco di 26,6°C alle 12:00. La situazione meteorologica rimarrà stabile, con una leggera diminuzione delle temperature nel corso delle ore. La velocità del vento si manterrà moderata, con intensità che non supereranno i 12 km/h. Anche l’umidità si attesterà su valori accettabili, intorno al 37%, rendendo il clima piacevole.

Con l’arrivo della sera, le previsioni del tempo indicano un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno l’umidità a salire fino al 73%. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 18°C intorno alle 21:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma con una diminuzione della sua intensità.

In conclusione, le previsioni meteo per Canicattì nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteorologiche possono variare.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Canicattì

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +17.2° perc. +16.6° Assenti 2.1 N max 2.3 Tramontana 62 % 1019 hPa 5 poche nuvole +16.8° perc. +16° Assenti 3.5 NNE max 3.6 Grecale 58 % 1019 hPa 8 poche nuvole +22.2° perc. +21.6° Assenti 2.9 S max 1.7 Ostro 41 % 1020 hPa 11 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 8.9 SSO max 5.4 Libeccio 34 % 1019 hPa 14 cielo sereno +25.8° perc. +25.5° Assenti 12.5 SSO max 9.5 Libeccio 40 % 1018 hPa 17 cielo sereno +20.4° perc. +20.1° Assenti 5.6 S max 6.2 Ostro 63 % 1019 hPa 20 nubi sparse +18.8° perc. +18.6° Assenti 3 ESE max 3.6 Scirocco 69 % 1020 hPa 23 nubi sparse +18° perc. +17.7° Assenti 2.7 ESE max 3.2 Scirocco 70 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:23

