Meteo Capaccio Paestum, le previsioni per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Capaccio Paestum si preannunciano variabili, con un alternarsi di nuvole e schiarite. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 13°C. La mattina porterà un miglioramento, con un cielo prevalentemente sereno e temperature che raggiungeranno i 20°C. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole, mentre le temperature inizieranno a scendere. Infine, la sera sarà caratterizzata da un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si manterranno intorno ai 14°C.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo sarà coperto da nubi sparse. Le temperature si manterranno fresche, oscillando tra 12,4°C e 13,1°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da est, con raffiche che non supereranno i 6,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’89%, creando una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà progressivamente. Dalle 06:00 alle 12:00, si assisterà a un aumento delle temperature, che toccheranno i 20,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, passando da 83% a 11%. La velocità del vento rimarrà moderata, con una leggera brezza proveniente da ovest-sudovest.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere gradevole, con temperature che scenderanno leggermente, arrivando a un massimo di 20,3°C alle 13:00. Il cielo si presenterà con poche nuvole, favorendo attività all’aperto. Tuttavia, a partire dalle 16:00, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con un ritorno delle nubi sparse.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con un cielo che diventerà cielo coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 90%. La velocità del vento sarà leggera, ma costante, mantenendo una brezza fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Capaccio Paestum indicano una giornata variabile, con un inizio promettente e un progressivo aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di pioggia. Pertanto, è consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Capaccio Paestum

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.1° perc. +12.8° Assenti 5.5 E max 5.4 Levante 89 % 1019 hPa 3 nubi sparse +12.4° perc. +12° Assenti 6.5 E max 6.2 Levante 88 % 1019 hPa 6 nubi sparse +13.4° perc. +12.9° Assenti 5.3 E max 5.7 Levante 80 % 1019 hPa 9 poche nuvole +19.2° perc. +18.7° Assenti 6.2 OSO max 6.7 Libeccio 58 % 1020 hPa 12 poche nuvole +20.4° perc. +19.9° Assenti 10.3 OSO max 9.5 Libeccio 52 % 1019 hPa 15 poche nuvole +18.9° perc. +18.3° Assenti 8.6 O max 8.4 Ponente 58 % 1019 hPa 18 nubi sparse +14.9° perc. +14.4° Assenti 1.9 N max 3.2 Tramontana 75 % 1019 hPa 21 cielo coperto +14° perc. +13.5° Assenti 5.7 ENE max 6.1 Grecale 79 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:18

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.