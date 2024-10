Meteo Capaccio Paestum, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Capaccio Paestum indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante la mattina e il pomeriggio. La temperatura massima raggiungerà i 23°C intorno a mezzogiorno, mentre la temperatura minima si attesterà sui 14°C durante la notte. Le condizioni di umidità saranno elevate, con valori che si aggireranno attorno all’80-90%, e ci sarà una leggera brezza proveniente da sud-est.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di circa 15°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento sarà di circa 6 km/h, con direzione est-sud-est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’89%, e la pressione atmosferica sarà di 1012 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto e la temperatura salirà fino a raggiungere i 22°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la velocità del vento varierà tra i 2 e i 8 km/h. L’umidità si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque elevata, intorno al 50-64%. Non si prevedono piogge, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1009 hPa.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. La temperatura scenderà leggermente, attestandosi sui 21°C. La velocità del vento sarà più contenuta, con valori che non supereranno i 6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 60-71%, e non si prevedono precipitazioni significative.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con la temperatura che scenderà a 18°C. Le precipitazioni si faranno sentire, con piogge leggere attese nelle ultime ore della giornata, con accumuli di circa 0.17 mm. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 7 km/h, e l’umidità salirà fino all’81%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Capaccio Paestum evidenziano un trend di instabilità, con la possibilità di ulteriori piogge nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto. La situazione climatica rimarrà sotto osservazione, con aggiornamenti costanti sulle previsioni meteo per garantire la massima sicurezza e comfort.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Capaccio Paestum

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15° perc. +14.9° prob. 4 % 6 ESE max 7 Scirocco 89 % 1012 hPa 3 cielo coperto +14.9° perc. +14.7° Assenti 6.3 ESE max 7.2 Scirocco 87 % 1011 hPa 6 cielo coperto +15.8° perc. +15.5° Assenti 6.2 ESE max 7.8 Scirocco 80 % 1010 hPa 9 cielo coperto +20.9° perc. +20.6° Assenti 2.5 SO max 5.3 Libeccio 58 % 1010 hPa 12 cielo coperto +22.8° perc. +22.6° Assenti 8.1 OSO max 9.6 Libeccio 52 % 1009 hPa 15 nubi sparse +21.4° perc. +21.1° Assenti 5.6 SO max 9.3 Libeccio 60 % 1008 hPa 18 nubi sparse +18.4° perc. +18.2° Assenti 4.1 SE max 5.9 Scirocco 70 % 1008 hPa 21 cielo coperto +18° perc. +17.6° prob. 5 % 6.5 S max 8.6 Ostro 70 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:22

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.