Meteo Capaccio Paestum, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

Martedì 15 Ottobre a Capaccio Paestum si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un aumento delle temperature nel corso della mattinata. Le previsioni meteo indicano un cielo inizialmente parzialmente nuvoloso, che si schiarirà nel pomeriggio, portando a un clima gradevole e asciutto. Le temperature si attesteranno su valori miti, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, le condizioni meteo mostreranno nubi sparse con una temperatura che si manterrà intorno ai 14,2°C. La copertura nuvolosa sarà variabile, oscillando tra il 26% e il 79%, mentre la velocità del vento si attesterà sui 5 km/h proveniente da Est. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 75%, e non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 20,3°C entro le 8:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con una velocità del vento che varierà tra i 2,8 km/h e i 9,6 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi al 47% entro le 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno un massimo di 22,8°C. Le condizioni meteo saranno ideali per attività all’aperto, grazie a un’intensità del vento contenuta e a una bassa probabilità di precipitazioni. L’umidità si stabilizzerà attorno al 50%, garantendo un clima piacevole.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16,1°C. Il cielo rimarrà nubi sparse, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino all’83%. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Capaccio Paestum indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con temperature in aumento e cieli sereni. Si prevede che il clima rimanga stabile, favorendo attività all’aperto e momenti di relax. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste giornate favorevoli, mentre le temperature miti garantiranno un comfort ottimale.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Capaccio Paestum

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.2° perc. +13.7° Assenti 4.9 E max 4.8 Levante 75 % 1020 hPa 3 nubi sparse +14.1° perc. +13.5° Assenti 6 E max 5.7 Levante 74 % 1019 hPa 6 nubi sparse +15° perc. +14.4° Assenti 5.5 ENE max 5.3 Grecale 69 % 1019 hPa 9 nubi sparse +21.8° perc. +21.3° Assenti 4 OSO max 3.3 Libeccio 48 % 1020 hPa 12 poche nuvole +22.8° perc. +22.4° Assenti 9.6 OSO max 6.3 Libeccio 48 % 1019 hPa 15 cielo sereno +20.8° perc. +20.5° Assenti 6.1 O max 5.1 Ponente 58 % 1019 hPa 18 poche nuvole +16.3° perc. +16° Assenti 3.7 E max 3.7 Levante 78 % 1020 hPa 21 nubi sparse +16.2° perc. +15.8° Assenti 5.8 E max 5.4 Levante 75 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:15

