Meteo Capannori, le previsioni per domani venerdì 18 ottobre

Le previsioni meteo per Venerdì 18 Ottobre a Capannori indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto e nubi sparse. Durante la notte, si registreranno piogge di intensità variabile, mentre nel corso della mattina si assisterà a un graduale miglioramento, con una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, le nubi rimarranno predominanti fino al pomeriggio, quando il cielo si presenterà prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che toccheranno i 21,7°C nel primo pomeriggio.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da pioggia moderata e leggera, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,7°C, con una leggera brezza proveniente da est-nord est. La mattina inizierà con piogge leggere, che continueranno fino alle ore 11:00, quando si prevede una temperatura di circa 21,3°C. La copertura nuvolosa inizierà a diminuire, portando a un cielo con nubi sparse.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo prevalentemente coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 19,9°C alle 15:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7,5 km/h. L’umidità rimarrà alta, oscillando tra il 69% e l’87% durante le ore pomeridiane.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15,6°C. Il cielo sarà nuovamente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà l’89%. Le precipitazioni saranno assenti, ma l’umidità rimarrà elevata, intorno al 91%.

In conclusione, le previsioni meteo per Capannori nei prossimi giorni suggeriscono un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di piogge e nuvole, ci si aspetta un weekend con cieli più sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +17.3° perc. +17.6° prob. 75 % 2.9 E max 3.1 Levante 97 % 1016 hPa 5 pioggia leggera +17.2° perc. +17.5° 0.12 mm 3.3 ENE max 3.9 Grecale 97 % 1015 hPa 8 pioggia leggera +19° perc. +19.4° 0.34 mm 4.6 SO max 5.7 Libeccio 91 % 1017 hPa 11 nubi sparse +21.3° perc. +21.4° prob. 51 % 6.5 OSO max 9.1 Libeccio 73 % 1017 hPa 14 cielo coperto +20.5° perc. +20.6° prob. 25 % 6.9 OSO max 7.9 Libeccio 76 % 1015 hPa 17 cielo coperto +17.6° perc. +17.7° prob. 24 % 2.2 O max 3.6 Ponente 88 % 1016 hPa 20 nubi sparse +15.8° perc. +15.8° prob. 6 % 3.9 NNO max 4.5 Maestrale 92 % 1016 hPa 23 cielo coperto +15.7° perc. +15.7° prob. 9 % 3.3 N max 3.2 Tramontana 91 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 18:24

