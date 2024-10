Meteo Carini, le previsioni per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Carini nella giornata di Domenica 20 Ottobre si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da piogge leggere e un successivo miglioramento nel corso della mattina. Le previsioni del tempo indicano un progressivo passaggio a cieli sereni, che accompagneranno la città fino al pomeriggio. Tuttavia, nel tardo pomeriggio e in serata, si assisterà a un ritorno di nubi sparse e a un aumento della copertura nuvolosa.

Nella notte, le condizioni meteo saranno influenzate da piogge moderate, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,2°C e una copertura nuvolosa del 99%. La velocità del vento sarà di circa 7,9 km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 9,3 km/h. Le precipitazioni si attesteranno attorno a 1,1 mm, con un’umidità dell’82%.

Con l’arrivo della mattina, si prevede un miglioramento significativo. Le piogge si ridurranno a pioviggini leggere, mentre il cielo si schiarirà progressivamente. La temperatura salirà fino a 20,8°C intorno a mezzogiorno, con una copertura nuvolosa che scenderà al 2%. Il vento si presenterà più debole, con velocità di 2 km/h da Est. L’umidità si stabilizzerà attorno al 59%, creando condizioni più gradevoli.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un ritorno di piogge leggere, con temperature che si manterranno intorno ai 19,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 68%, e le precipitazioni saranno moderate, con valori che raggiungeranno i 0,2 mm. La velocità del vento rimarrà contenuta, attorno agli 8,9 km/h, contribuendo a un clima fresco ma non sgradevole.

La sera porterà nuovamente nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa salirà fino all’87%, e il vento continuerà a soffiare leggero. Le precipitazioni non saranno previste, ma l’umidità rimarrà alta, attorno al 75%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carini nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento temporaneo, con un ritorno di condizioni più instabili a partire da lunedì. Si prevede che le temperature rimarranno stabili, ma con un aumento della probabilità di piogge nei giorni successivi. Pertanto, sarà opportuno rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Carini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +17.3° perc. +17.2° 0.12 mm 10.3 OSO max 11.2 Libeccio 81 % 1014 hPa 4 pioggia leggera +16.6° perc. +16.5° 0.25 mm 6.7 SO max 8 Libeccio 82 % 1014 hPa 7 cielo sereno +17.8° perc. +17.6° prob. 13 % 6.6 S max 7.3 Ostro 74 % 1016 hPa 10 cielo sereno +20.3° perc. +19.9° prob. 11 % 3.7 S max 7.9 Ostro 60 % 1017 hPa 13 pioggia leggera +20.1° perc. +19.8° 0.42 mm 7.4 N max 7.1 Tramontana 65 % 1017 hPa 16 pioggia leggera +19.6° perc. +19.5° 0.2 mm 8.9 ENE max 10.3 Grecale 71 % 1018 hPa 19 nubi sparse +19° perc. +18.9° prob. 17 % 7.8 ESE max 9.1 Scirocco 74 % 1020 hPa 22 cielo coperto +19° perc. +18.9° prob. 4 % 6.4 SSE max 6.8 Scirocco 75 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:18

