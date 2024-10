Meteo Carini, le previsioni per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 27 Ottobre, Carini si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da una predominanza di nuvolosità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,6°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 22,1°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, ma nel tardo pomeriggio si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Infine, la sera si chiuderà con un ritorno a condizioni di cielo coperto e temperature che si manterranno attorno ai 19°C.

Durante la notte, le temperature si manterranno stabili, oscillando tra 18,6°C e 18°C, con una copertura nuvolosa che si attesterà al 100%. La brezza leggera proveniente da sud-est accompagnerà le ore notturne, con una velocità del vento che si aggirerà intorno ai 5-8 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a poche nuvole. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 21,8°C alle 11:00. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 55-66%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1022 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno i 22°C alle 13:00 e scenderanno leggermente a 21,2°C alle 15:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 12,3 km/h. Tuttavia, a partire dalle 16:00, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a un leggero abbassamento delle temperature.

La sera si preannuncia nuovamente nuvolosa, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento continuerà a soffiare da est-sud-est con intensità leggera. L’umidità si manterrà alta, attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica salirà leggermente a 1024 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Carini indicano una giornata variabile, con temperature gradevoli e una predominanza di nuvole. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, con possibilità di piogge leggere, mentre le temperature continueranno a mantenersi su valori miti. Gli amanti del sole dovranno attendere un miglioramento delle condizioni meteorologiche per poter godere di giornate più soleggiate.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Carini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.3° perc. +18° Assenti 5.6 S max 8.1 Ostro 71 % 1021 hPa 4 cielo coperto +17.9° perc. +17.6° Assenti 8.1 SE max 7.9 Scirocco 73 % 1021 hPa 7 nubi sparse +18.8° perc. +18.4° Assenti 6.4 SE max 7 Scirocco 66 % 1022 hPa 10 poche nuvole +21.4° perc. +21.1° Assenti 4.9 E max 6.6 Levante 56 % 1022 hPa 13 cielo sereno +22° perc. +21.8° Assenti 10.1 NE max 10.4 Grecale 56 % 1022 hPa 16 nubi sparse +20.2° perc. +20° Assenti 10.8 E max 14.1 Levante 70 % 1022 hPa 19 cielo coperto +19.4° perc. +19.2° Assenti 9.8 ESE max 11.4 Scirocco 72 % 1023 hPa 22 cielo coperto +19.1° perc. +18.9° Assenti 5.9 SSE max 7.1 Scirocco 72 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 17:10

