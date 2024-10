Meteo Carini, le previsioni per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Lunedì 14 Ottobre a Carini si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente sereno, con una leggera presenza di nuvole nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra +19,4°C e +24,4°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti principalmente da est. L’umidità si attesterà intorno al 50-61%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1018hPa.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai +19,9°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera piacevole. L’umidità sarà intorno al 61%, garantendo un comfort notturno.

Nella mattina, si assisterà a un aumento graduale delle temperature, che raggiungeranno i +22,1°C entro le 08:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà le condizioni generali. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Il pomeriggio porterà con sé un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno nel cielo. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +24°C, mentre l’umidità potrebbe aumentare leggermente, raggiungendo il 64%. Non si prevedono precipitazioni, e la brezza leggera garantirà un clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a schiarirsi, con temperature che scenderanno fino a +20,8°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca e piacevole. L’umidità si attesterà intorno al 61%, rendendo la serata ideale per passeggiate o eventi all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carini indicano una giornata di Lunedì 14 Ottobre all’insegna del bel tempo, con temperature miti e condizioni favorevoli per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole e delle temperature gradevoli troveranno sicuramente soddisfazione in questo inizio di settimana.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Carini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.8° perc. +19.4° Assenti 5.9 E max 6.4 Levante 61 % 1019 hPa 4 cielo sereno +19.5° perc. +19.1° Assenti 9.1 E max 9.6 Levante 60 % 1019 hPa 7 cielo sereno +21° perc. +20.6° Assenti 9.8 E max 10.7 Levante 54 % 1019 hPa 10 cielo sereno +23.7° perc. +23.3° Assenti 10.7 ENE max 12 Grecale 48 % 1020 hPa 13 nubi sparse +24.4° perc. +24.1° Assenti 10.3 NE max 14.5 Grecale 49 % 1018 hPa 16 nubi sparse +22.5° perc. +22.3° Assenti 10.5 ENE max 13.7 Grecale 57 % 1018 hPa 19 cielo sereno +21° perc. +20.7° Assenti 11 E max 12.3 Levante 61 % 1019 hPa 22 cielo sereno +20.8° perc. +20.5° Assenti 11.1 ESE max 12.2 Scirocco 59 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:26

