Meteo Carpi, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

Le previsioni meteo per Carpi di Giovedì 17 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Le temperature si manterranno su valori miti, ma la pioggia sarà l’elemento predominante, con intensità variabile nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà totale, e i venti si presenteranno moderati, contribuendo a un clima umido e fresco.

Nella notte, il meteo si presenterà con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 15,9°C. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, con pioggia leggera prevista a partire dalle prime ore del mattino. I venti soffieranno da est-nord-est, con velocità che raggiungeranno i 9,9 km/h. L’umidità sarà elevata, attestandosi attorno al 96%.

Durante la mattina, le condizioni non miglioreranno, con cielo ancora coperto e temperature che saliranno leggermente fino a 18,6°C. Le previsioni del tempo indicano pioggia leggera, in particolare attorno alle 11:00, con un accumulo di circa 0,1 mm. La probabilità di pioggia sarà del 27%. I venti continueranno a soffiare da est-nord-est, mantenendo un’intensità di brezza.

Nel pomeriggio, il maltempo si intensificherà ulteriormente, con piogge più consistenti. Le temperature si manterranno attorno ai 17,6°C, mentre le precipitazioni aumenteranno, con accumuli che potranno raggiungere i 2,48 mm entro le 17:00. La velocità del vento aumenterà, arrivando fino a 17,6 km/h, e l’umidità rimarrà alta, intorno al 94%.

La sera porterà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, con forte pioggia prevista. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui 16,4°C. Le precipitazioni saranno abbondanti, con accumuli che potranno superare i 8 mm entro le 21:00. I venti si manterranno tesi, contribuendo a un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni meteo per Carpi nei prossimi giorni indicano un miglioramento solo parziale. Venerdì si prevede una diminuzione delle precipitazioni, ma il cielo rimarrà nuvoloso. Sabato e Domenica potrebbero portare schiarite, ma le temperature si manterranno fresche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il maltempo continuerà a dominare la scena per qualche giorno ancora.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Carpi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.9° perc. +16.1° prob. 35 % 9.9 ENE max 20.9 Grecale 96 % 1021 hPa 3 pioggia leggera +16.1° perc. +16.3° 0.14 mm 8.3 ENE max 19.7 Grecale 96 % 1020 hPa 6 cielo coperto +16.2° perc. +16.4° prob. 32 % 8.3 ENE max 17.3 Grecale 97 % 1020 hPa 9 cielo coperto +17.2° perc. +17.4° prob. 1 % 9.9 ENE max 15.2 Grecale 94 % 1021 hPa 12 cielo coperto +18.6° perc. +18.8° prob. 27 % 12.3 ENE max 18.8 Grecale 88 % 1020 hPa 15 pioggia leggera +17.6° perc. +17.8° 0.35 mm 13.3 ENE max 29.3 Grecale 91 % 1018 hPa 18 forte pioggia +16.8° perc. +17.1° 6.03 mm 15.9 ENE max 34.7 Grecale 96 % 1018 hPa 21 forte pioggia +16.4° perc. +16.7° 8.44 mm 11 NE max 27.6 Grecale 98 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 18:23

