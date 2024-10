Meteo Carpi, le previsioni per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carpi di Sabato 5 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa si ridurrà nel corso della mattinata, lasciando spazio a un cielo sereno nel pomeriggio e in serata. Le temperature oscilleranno tra i 11,7°C della notte e i 17,8°C nel pomeriggio, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 11,9°C. La copertura nuvolosa sarà alta, circa il 98%, e l’umidità si manterrà attorno all’89%. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 7,3 km/h. Con il passare delle ore, la situazione non cambierà significativamente, mantenendo condizioni di cielo coperto fino alle prime luci dell’alba.

Con l’arrivo della mattina, le nuvole inizieranno a diradarsi. Alle 06:00, la temperatura si attesterà sui 11,2°C e la copertura nuvolosa scenderà all’81%. Proseguendo, alle 09:00, il cielo presenterà ancora nubi sparse, ma la temperatura salirà fino a 14,6°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti da Ovest e Nord Ovest.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente. Alle 13:00, la temperatura raggiungerà i 17,8°C, con poche nuvole e una copertura nuvolosa ridotta al 24%. La situazione rimarrà stabile, con temperature che si manterranno intorno ai 17°C fino alle 17:00. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, attestandosi attorno al 2-8%.

La sera si preannuncia serena, con temperature in calo fino a 12°C. Il cielo sarà completamente sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. La velocità del vento si manterrà attorno ai 9 km/h, rendendo l’atmosfera piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carpi nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo. Domenica si prevede un clima simile, con temperature che continueranno a mantenersi su valori gradevoli. Tuttavia, a partire da lunedì, si potrebbero verificare cambiamenti, con un aumento della nuvolosità e possibilità di piogge. Sarà quindi opportuno monitorare le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Carpi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +11.9° perc. +11.4° prob. 3 % 4.9 E max 7.3 Levante 89 % 1014 hPa 3 cielo coperto +11.7° perc. +11.2° Assenti 1.3 ENE max 2.2 Grecale 88 % 1013 hPa 6 nubi sparse +11.2° perc. +10.7° Assenti 2.9 ONO max 3.1 Maestrale 90 % 1014 hPa 9 nubi sparse +14.6° perc. +14.1° Assenti 3.1 ONO max 2.8 Maestrale 74 % 1015 hPa 12 nubi sparse +17.4° perc. +16.8° Assenti 3.6 ENE max 4.1 Grecale 58 % 1013 hPa 15 nubi sparse +17.6° perc. +16.9° prob. 8 % 6.6 ESE max 6.4 Scirocco 56 % 1013 hPa 18 poche nuvole +14.2° perc. +13.5° prob. 6 % 9.4 ESE max 16.8 Scirocco 72 % 1014 hPa 21 cielo sereno +12.4° perc. +11.8° Assenti 9.1 ESE max 16.3 Scirocco 80 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.