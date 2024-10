Meteo Casalecchio di Reno, le previsioni per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Casalecchio di Reno di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. La presenza di pioggia leggera sarà costante durante la notte e parte della giornata, con un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra +11°C e +12,6°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 93%. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 8 km/h.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Casalecchio di Reno sperimenterà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 12°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. La velocità del vento sarà di circa 5,9 km/h, proveniente principalmente da direzioni occidentali. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 93%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e la pioggia leggera continuerà a cadere. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 12,6°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori attorno ai 6-8 km/h. L’umidità continuerà a essere elevata, attorno al 90-94%. Le probabilità di precipitazioni rimarranno elevate, con una leggera diminuzione della pioggia prevista.

Nel pomeriggio, la situazione non cambierà significativamente. La pioggia leggera persisterà fino alle ore centrali della giornata, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 12°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà coperto e l’umidità si manterrà alta. I venti saranno deboli, con una leggera brezza che non supererà i 9 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 11,5°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con assenza di precipitazioni. I venti si faranno più leggeri, con velocità intorno ai 3-4 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 93-94%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Casalecchio di Reno nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Sabato e Domenica potrebbero portare schiarite e un aumento delle temperature, con una diminuzione della probabilità di pioggia. Tuttavia, per Venerdì 4 Ottobre, è consigliabile prepararsi a una giornata umida e fresca, con pioggia leggera e cielo coperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Casalecchio di Reno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +12° perc. +11.7° 1 mm 5.9 ONO max 12 Maestrale 93 % 1005 hPa 3 pioggia leggera +11.7° perc. +11.5° 0.86 mm 3.3 N max 6.2 Tramontana 96 % 1006 hPa 6 cielo coperto +11.7° perc. +11.4° prob. 82 % 5.4 ONO max 8.6 Maestrale 94 % 1007 hPa 9 cielo coperto +12.2° perc. +11.9° prob. 26 % 4.8 NNO max 5.8 Maestrale 91 % 1009 hPa 12 pioggia leggera +12.6° perc. +12.2° 0.11 mm 8 NNO max 8.5 Maestrale 89 % 1009 hPa 15 pioggia leggera +12.1° perc. +11.8° 0.11 mm 6.9 NNO max 9.1 Maestrale 93 % 1010 hPa 18 cielo coperto +11.9° perc. +11.6° prob. 21 % 3.6 N max 4.8 Tramontana 94 % 1011 hPa 21 cielo coperto +11.7° perc. +11.4° Assenti 3.1 NO max 3.7 Maestrale 93 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:44

