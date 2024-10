Meteo Castel San Pietro Terme, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre, Castel San Pietro Terme si troverà ad affrontare una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,4°C. Con l’avanzare della mattina, le nubi si faranno più sparse, ma la copertura nuvolosa rimarrà comunque significativa. La temperatura salirà gradualmente fino a raggiungere i 21,4°C intorno alle 10:00. Tuttavia, nel corso della giornata, si prevederanno anche piogge leggere, che inizieranno a manifestarsi nel tardo mattino e proseguiranno fino al pomeriggio.

Nel dettaglio, durante la mattina, il cielo sarà coperto e la temperatura percepita si manterrà attorno ai 21°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11,5 km/h da Sud Est, con raffiche che potranno arrivare fino a 26,9 km/h. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di pioggia che aumenterà nel corso della giornata, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0,82 mm nel pomeriggio. Le temperature nel pomeriggio scenderanno leggermente, stabilizzandosi attorno ai 18,8°C.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17,5°C, con il cielo che rimarrà coperto. Le piogge continueranno a manifestarsi, seppur con intensità minore, e la probabilità di precipitazioni si manterrà alta, intorno al 67%. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 14,8 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Castel San Pietro Terme indicano una giornata di Martedì 8 Ottobre caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso e piogge leggere, con temperature che varieranno tra i 15°C e i 21°C. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Castel San Pietro Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.4° perc. +15.3° Assenti 1.5 NO max 5.4 Maestrale 87 % 1015 hPa 3 nubi sparse +14.5° perc. +14.4° Assenti 2.9 SSE max 4.1 Scirocco 92 % 1014 hPa 6 nubi sparse +15° perc. +15° Assenti 8 SE max 14.4 Scirocco 91 % 1012 hPa 9 cielo coperto +19.5° perc. +19.4° prob. 12 % 11.4 ESE max 23.6 Scirocco 74 % 1010 hPa 12 pioggia leggera +20.1° perc. +20.2° 0.14 mm 10.7 SE max 28.9 Scirocco 78 % 1007 hPa 15 pioggia leggera +18.8° perc. +19° 0.35 mm 12.4 SSE max 32.6 Scirocco 88 % 1005 hPa 18 pioggia leggera +18.2° perc. +18.4° 0.6 mm 11.7 SSO max 29.6 Libeccio 90 % 1005 hPa 21 cielo coperto +17.3° perc. +17.3° prob. 67 % 13.4 SSO max 27.4 Libeccio 85 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.