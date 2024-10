Meteo Castelfranco Emilia, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castelfranco Emilia di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni serene e nuvolose. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il suo picco intorno alle ore 9:00, quando la percentuale di nuvole sarà del 94%. Tuttavia, nel corso della giornata, le condizioni miglioreranno, portando a un pomeriggio con cielo sereno e temperature che toccheranno i 23°C.

Nella notte, le temperature si manterranno stabili attorno ai 16,5°C, con una leggera brezza proveniente da sud. La copertura nuvolosa sarà variabile, con nubi sparse che si dissolveranno progressivamente. Durante le prime ore della mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che saliranno fino a 20°C entro le 10:00. La velocità del vento si manterrà intorno ai 12-21 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si schiarirà e si passerà a condizioni di cielo sereno. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 23,4°C alle 13:00, con un calo graduale previsto fino a 17,2°C entro le 17:00. La brezza tesa accompagnerà il pomeriggio, con raffiche di vento che potranno toccare i 35 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 51% e il 74%.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 15°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che renderà l’atmosfera gradevole. La probabilità di precipitazioni sarà praticamente assente, confermando una serata tranquilla e senza imprevisti.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castelfranco Emilia nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di Giovedì prevalentemente serena, si prevede che anche Venerdì e Sabato si manterranno su livelli simili, con temperature gradevoli e cieli sereni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, specialmente con l’avvicinarsi del weekend.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.5° perc. +16.3° prob. 9 % 11.4 S max 15.4 Ostro 82 % 1004 hPa 3 cielo sereno +16.5° perc. +16.4° prob. 10 % 11.7 S max 16.5 Ostro 81 % 1001 hPa 6 poche nuvole +18.7° perc. +18.6° prob. 15 % 21 SSE max 42.8 Scirocco 76 % 999 hPa 9 cielo coperto +20° perc. +20° prob. 63 % 16.3 S max 35.2 Ostro 74 % 999 hPa 12 cielo coperto +22.7° perc. +22.6° prob. 59 % 16.8 SSO max 36.6 Libeccio 58 % 999 hPa 15 cielo sereno +22.1° perc. +21.8° prob. 19 % 15 OSO max 25.6 Libeccio 55 % 999 hPa 18 cielo sereno +15.8° perc. +15.4° prob. 12 % 7.2 O max 14.7 Ponente 79 % 1002 hPa 21 cielo sereno +15° perc. +14.7° prob. 4 % 8.6 OSO max 12.2 Libeccio 84 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:35

