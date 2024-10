Meteo Castelvetrano, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Castelvetrano si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,6°C e una leggera brezza proveniente da Sud Est. Con l’avanzare della mattina, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un aumento graduale delle temperature fino a raggiungere i 26,3°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a mantenersi sereno, con temperature che scenderanno leggermente, ma senza particolari variazioni significative. La sera porterà un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse e una diminuzione della temperatura, che si stabilizzerà attorno ai 19,5°C.

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, il cielo si presenterà sereno o con nubi sparse, con temperature che varieranno tra 19,6°C e 18,6°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 5,8 km/h e 7,6 km/h, mantenendo un’umidità attorno al 65%.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo sarà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a 26,3°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da Sud, contribuendo a rendere l’atmosfera gradevole. L’umidità si manterrà attorno al 46-51%, favorendo una sensazione di benessere.

Il pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, si prevede un cielo sereno con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 24-26°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo il clima piacevole per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo inizierà a coprirsi, passando da poche nuvole a un cielo coperto. Le temperature scenderanno fino a 19,5°C e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 77%. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno arrivare fino a 21,9 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Castelvetrano indicano una giornata di bel tempo con temperature piacevoli, seguita da un cambiamento verso la sera. Nei prossimi giorni, si prevede un’ulteriore variazione delle condizioni meteo, con possibilità di un aumento della copertura nuvolosa e temperature più fresche. Sarà importante monitorare le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Castelvetrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +18.8° perc. +18.7° Assenti 7.1 SE max 7.5 Scirocco 75 % 1018 hPa 5 nubi sparse +18.6° perc. +18.4° Assenti 5.8 E max 5.8 Levante 71 % 1018 hPa 8 cielo sereno +23.2° perc. +22.9° Assenti 6.7 SSE max 6.3 Scirocco 51 % 1019 hPa 11 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 11.9 S max 9.4 Ostro 46 % 1019 hPa 14 cielo sereno +25.6° perc. +25.5° Assenti 11.7 S max 8.7 Ostro 50 % 1018 hPa 17 cielo sereno +21° perc. +21° Assenti 8.9 SSE max 11.7 Scirocco 72 % 1019 hPa 20 nubi sparse +20° perc. +20.1° Assenti 9.6 SE max 13.1 Scirocco 77 % 1020 hPa 23 nubi sparse +19.5° perc. +19.5° Assenti 14 SE max 21.9 Scirocco 77 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:27

