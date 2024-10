Meteo Castelvetrano, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Castelvetrano si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con un’alta copertura nuvolosa che accompagnerà gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 21°C e i 24°C, mentre il vento si presenterà sostenuto, con raffiche che potranno raggiungere i 56,6 km/h nel pomeriggio. Non si registreranno precipitazioni significative fino alla sera, quando si prevede un leggero aumento della probabilità di pioggia.

Durante la notte, il meteo sarà caratterizzato da cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà elevata, attorno all’81%. Il vento soffierà da Sud Est a una velocità di circa 18,9 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 34,2 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo inizieranno a mostrare qualche miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 23°C entro le ore centrali della mattina. Il vento continuerà a soffiare fresco, con velocità che varieranno tra i 29,6 km/h e i 34,5 km/h. L’umidità si ridurrà leggermente, portandosi attorno al 65%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 22°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 48,2 km/h. L’umidità continuerà a salire, arrivando fino al 75%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la sensazione di freschezza sarà accentuata dalla forza del vento.

Con l’arrivo della sera, il meteo non subirà sostanziali cambiamenti, mantenendo un cielo coperto e temperature che si aggireranno attorno ai 21°C. La probabilità di pioggia aumenterà, con possibilità di pioggia leggera in tarda serata, accompagnata da un vento che continuerà a soffiare forte, con raffiche fino a 52,8 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Castelvetrano indicano un mantenimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede un possibile miglioramento per il giorno successivo, con schiarite e un abbassamento della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Castelvetrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.7° perc. +19.8° Assenti 18.9 SE max 34.8 Scirocco 81 % 1016 hPa 4 cielo coperto +19.4° perc. +19.6° Assenti 21.1 SE max 37.9 Scirocco 81 % 1016 hPa 7 nubi sparse +21.2° perc. +21.2° Assenti 29.6 SE max 44.9 Scirocco 71 % 1016 hPa 10 poche nuvole +23.7° perc. +23.8° Assenti 34.4 SSE max 42.9 Scirocco 64 % 1017 hPa 13 cielo coperto +23.5° perc. +23.7° Assenti 30 SSE max 38.6 Scirocco 67 % 1015 hPa 16 cielo coperto +22.2° perc. +22.4° Assenti 35.4 SE max 53.6 Scirocco 75 % 1013 hPa 19 cielo coperto +21.4° perc. +21.8° Assenti 31.2 SSE max 52.8 Scirocco 83 % 1014 hPa 22 cielo coperto +21.6° perc. +22.2° prob. 26 % 23.8 SE max 38.8 Scirocco 89 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:37

