Meteo Cento, le previsioni per domani lunedì 28 ottobre

Le previsioni meteo per Lunedì 28 Ottobre a Cento indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per gran parte della giornata. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 20°C durante le ore centrali, mentre un leggero vento da ovest contribuirà a mantenere un clima gradevole. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando intorno all’85%, il che potrebbe rendere l’aria un po’ pesante, specialmente nelle ore più calde.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, il cielo si presenterà coperto, con temperature che scenderanno lentamente fino a raggiungere i 16,4°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, con valori che toccheranno il 99%. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 7-9 km/h, proveniente principalmente da ovest. L’umidità si manterrà alta, superando il 90%, creando un’atmosfera umida e fresca.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che varieranno da 16,3°C a 20,6°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con velocità del vento che si attesterà tra i 6 e i 7 km/h. L’umidità inizierà a diminuire leggermente, ma rimarrà comunque sopra il 70%. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà una mattinata asciutta, ma con un’atmosfera piuttosto umida.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 20,8°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno all’85-95%. Anche in questo intervallo, il vento sarà leggero, con velocità che varierà da 3 a 6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 67-72%, rendendo l’aria ancora un po’ pesante, ma comunque gradevole per attività all’aperto.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 16°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che si aggireranno intorno ai 4-5 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 90%. Non si prevedono precipitazioni, quindi la serata si presenterà asciutta, ma con un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cento nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Martedì e mercoledì si prevede una leggera diminuzione delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni generali. Gli amanti del clima fresco e umido troveranno quindi soddisfazione in questo periodo, mentre chi preferisce giornate soleggiate dovrà attendere un miglioramento delle condizioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.3° perc. +17.4° Assenti 9.1 O max 14.8 Ponente 90 % 1026 hPa 4 cielo coperto +16.7° perc. +16.8° Assenti 7.9 ONO max 12.3 Maestrale 91 % 1025 hPa 7 cielo coperto +16.6° perc. +16.6° Assenti 7.3 ONO max 10.9 Maestrale 89 % 1026 hPa 10 cielo coperto +19° perc. +19° Assenti 7.3 NO max 7.7 Maestrale 77 % 1026 hPa 13 cielo coperto +20.8° perc. +20.6° Assenti 6 ONO max 5.3 Maestrale 67 % 1025 hPa 16 cielo coperto +18.8° perc. +18.8° Assenti 4 ONO max 4.1 Maestrale 77 % 1024 hPa 19 cielo coperto +17.2° perc. +17.2° Assenti 4.2 NNO max 4.7 Maestrale 86 % 1025 hPa 22 nubi sparse +16.3° perc. +16.3° Assenti 5.1 O max 5.2 Ponente 89 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 17:05

