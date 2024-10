Meteo Cesano Maderno, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cesano Maderno di Giovedì 10 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con precipitazioni che si protrarranno per gran parte della giornata. Durante la notte, si registreranno piogge leggere e moderate, con temperature che si manterranno attorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che raggiungerà il 91%.

Nella mattina, le previsioni del tempo indicano che le piogge continueranno, con temperature stabili intorno ai 15°C. La velocità del vento varierà tra i 3 e i 8 km/h, proveniente principalmente da est. L’intensità delle precipitazioni sarà moderata, con accumuli che potranno raggiungere i 3 mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà leggermente. Le piogge diventeranno più leggere, ma la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. Le temperature si attesteranno attorno ai 15°C, mentre l’umidità si manterrà alta, intorno al 90%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. Si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole, con il cielo che diventerà sereno. Le temperature scenderanno a circa 12°C, e l’umidità inizierà a diminuire. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range di brezza leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Cesano Maderno di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata inizialmente piovosa, seguita da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della sera. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature in calo, che potrebbero portare a un clima più fresco e stabile. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di un clima più favorevole nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Cesano Maderno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.5° perc. +15.5° 0.2 mm 8.9 E max 22.9 Levante 91 % 1003 hPa 3 pioggia moderata +15.1° perc. +15.2° 1.4 mm 8.9 E max 26.6 Levante 96 % 1000 hPa 6 pioggia moderata +15.2° perc. +15.2° 2.11 mm 7.1 ESE max 25.3 Scirocco 95 % 999 hPa 9 pioggia moderata +15° perc. +15.1° 2.31 mm 3.3 E max 13 Levante 98 % 1000 hPa 12 pioggia leggera +15.4° perc. +15.4° 0.25 mm 1 NNE max 5.4 Grecale 96 % 1000 hPa 15 cielo coperto +15.3° perc. +15.3° prob. 64 % 3.8 NNE max 9.1 Grecale 91 % 1000 hPa 18 nubi sparse +13.6° perc. +13.3° prob. 35 % 6.9 NNO max 11.5 Maestrale 88 % 1002 hPa 21 cielo sereno +12.1° perc. +11.5° Assenti 8.5 NNO max 14.3 Maestrale 81 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 18:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.