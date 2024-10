Meteo Cesano Maderno, le previsioni per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cesano Maderno di Lunedì 21 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, mentre nella mattina si assisterà a una parziale schiarita. Le temperature si attesteranno intorno ai 14°C durante le prime ore, per poi salire gradualmente nel corso della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6,7 km/h.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Cesano Maderno presenterà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa 14,8°C. La copertura nuvolosa sarà attorno all’83%, con un’umidità che si manterrà alta, intorno all’88%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord – Nord Est.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere nuvoloso, ma con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 19,8°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 2,8 km/h e i 4,8 km/h, sempre da direzione Sud – Sud Est. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 67%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 51%. Anche in questo frangente, il vento si manterrà debole, con intensità che non supereranno i 6,7 km/h. Non sono previste precipitazioni significative.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 16°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, con una copertura che potrà arrivare fino all’88%. La velocità del vento sarà molto bassa, con valori che non supereranno i 2,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cesano Maderno nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cieli nuvolosi. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile prestare attenzione alle variazioni di umidità e temperatura, che potrebbero influenzare il comfort quotidiano.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.8° perc. +14.6° Assenti 5 NNE max 5 Grecale 88 % 1028 hPa 3 nubi sparse +14.3° perc. +14.1° Assenti 4.1 NNE max 4 Grecale 89 % 1027 hPa 6 nubi sparse +13.9° perc. +13.6° Assenti 4.8 NNE max 4.7 Grecale 89 % 1028 hPa 9 nubi sparse +17.6° perc. +17.3° Assenti 1.3 NE max 3.1 Grecale 75 % 1029 hPa 12 nubi sparse +19.8° perc. +19.6° Assenti 4.8 SSE max 4.6 Scirocco 67 % 1028 hPa 15 nubi sparse +18.9° perc. +18.7° Assenti 4.8 SSE max 4.9 Scirocco 71 % 1027 hPa 18 nubi sparse +16.9° perc. +16.8° Assenti 1.7 ESE max 2.9 Scirocco 83 % 1028 hPa 21 nubi sparse +16.6° perc. +16.5° Assenti 1.3 N max 2.1 Tramontana 83 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:52 e tramonta alle ore 18:22

