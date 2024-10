Meteo Chieti, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Chieti di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si osserveranno poche nuvole, mentre nel corso della mattina il cielo si presenterà sereno, per poi passare a condizioni di nubi sparse nel pomeriggio. La sera porterà un aumento della copertura nuvolosa, con cielo coperto. Le temperature varieranno tra i 14,5°C e i 20,1°C, con un’umidità che si attesterà attorno all’80%. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, Chieti avrà un cielo con poche nuvole e una temperatura di circa 14,8°C. L’umidità sarà alta, attorno all’82%, e il vento soffierà da sud-ovest a una velocità di 5 km/h. Con il passare delle ore, le nubi sparse inizieranno a prendere piede, portando a una lieve diminuzione della temperatura, che scenderà a 14,5°C entro l’1:00.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno fino alle 9:00, con temperature che raggiungeranno i 18,2°C. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 63%. A partire dalle 10:00, il cielo inizierà a coprirsi di nubi sparse, mantenendo comunque temperature gradevoli, che toccheranno i 20,1°C a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo nuvoloso, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 15,3°C alle 17:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori attorno all’83%. Il vento sarà leggero, con velocità comprese tra 3 e 12 km/h.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 14,5°C, mentre l’umidità rimarrà alta, attorno all’84%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Chieti di Sabato 12 Ottobre evidenziano una giornata variabile, con temperature miti e un aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di un clima simile anche per Domenica e Lunedì, rendendo opportuno prepararsi a un inizio di settimana caratterizzato da un clima fresco e nuvoloso.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Chieti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +14.8° perc. +14.4° Assenti 5 SO max 4.8 Libeccio 82 % 1016 hPa 3 nubi sparse +14.1° perc. +13.7° Assenti 3.6 O max 5.4 Ponente 80 % 1017 hPa 6 nubi sparse +14.2° perc. +13.7° Assenti 4.8 OSO max 5.5 Libeccio 78 % 1018 hPa 9 poche nuvole +18.2° perc. +17.8° Assenti 5.8 NE max 5.7 Grecale 63 % 1018 hPa 12 nubi sparse +20.1° perc. +19.6° Assenti 13 NE max 8.4 Grecale 57 % 1017 hPa 15 nubi sparse +18.2° perc. +17.8° Assenti 10 ENE max 8.4 Grecale 68 % 1017 hPa 18 nubi sparse +14.9° perc. +14.6° Assenti 1.8 SSE max 2.4 Scirocco 84 % 1018 hPa 21 cielo coperto +14.8° perc. +14.4° Assenti 4.7 SO max 4.5 Libeccio 83 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:21

