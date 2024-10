Meteo Comacchio, le previsioni per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Comacchio di Lunedì 14 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno a 18,4°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà attorno al 75%.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra 17°C e 19,5°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 70-80%. Le previsioni del tempo per questa fascia oraria non prevedono precipitazioni, e la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1019 hPa.

Nel pomeriggio, il meteo di Comacchio si presenterà ancora con cielo coperto, ma con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 19,6°C, con venti leggeri provenienti da Nord-Est. L’umidità rimarrà attorno al 68-75%, senza segnalazioni di pioggia. La pressione atmosferica continuerà a oscillare tra 1018 hPa e 1019 hPa.

La sera porterà un cambiamento parziale, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 18,2°C. La brezza leggera persisterà, e l’umidità si manterrà elevata, intorno al 77-82%. Anche in questa fase della giornata, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Comacchio nei prossimi giorni mostrano una stabilità climatica con temperature miti e una predominanza di cielo coperto. Martedì e mercoledì si prevede un andamento simile, con possibilità di schiarite e temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione l’umidità e la copertura nuvolosa, ma potranno comunque godere di un clima temperato.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Comacchio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.4° perc. +18.3° Assenti 2.9 ONO max 3.9 Maestrale 75 % 1020 hPa 3 cielo coperto +18° perc. +17.8° Assenti 6.4 NO max 7.5 Maestrale 77 % 1019 hPa 6 cielo coperto +17° perc. +16.9° Assenti 4.7 NNO max 5.7 Maestrale 80 % 1019 hPa 9 cielo coperto +18.4° perc. +18.2° Assenti 9.8 NO max 9.4 Maestrale 75 % 1020 hPa 12 cielo coperto +19.5° perc. +19.3° Assenti 9.6 N max 8 Tramontana 70 % 1019 hPa 15 cielo coperto +19.6° perc. +19.4° Assenti 2 NE max 5.1 Grecale 69 % 1018 hPa 18 cielo coperto +18.4° perc. +18.3° Assenti 6.4 ENE max 7 Grecale 76 % 1019 hPa 21 nubi sparse +18.3° perc. +18.2° Assenti 3.1 ESE max 3.8 Scirocco 77 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:23

