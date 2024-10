Meteo Copertino, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Copertino indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto e le temperature oscilleranno intorno ai 21°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento parziale della copertura nuvolosa, che si trasformerà in nubi sparse nella mattina. Le temperature raggiungeranno i 27°C nel tardo mattino, accompagnate da una leggera brezza proveniente da sud.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che scenderanno leggermente, attestandosi attorno ai 25°C. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 32 km/h. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 22°C, con un cielo nuovamente coperto.

Durante la notte successiva, le condizioni meteo rimarranno stabili, con temperature che non scenderanno al di sotto dei 21°C e una copertura nuvolosa che si manterrà alta. La pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1008 hPa, mentre l’umidità si manterrà su livelli elevati, intorno all’86%.

In sintesi, le previsioni del tempo per Copertino indicano una giornata di giovedì 10 ottobre con un clima variabile, che passerà da un cielo coperto a nubi sparse, senza precipitazioni significative. I prossimi giorni potrebbero continuare a mantenere condizioni simili, con temperature miti e una leggera instabilità atmosferica. Si consiglia di prestare attenzione alle eventuali variazioni meteo, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Copertino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.4° perc. +21.8° Assenti 16.2 S max 26 Ostro 87 % 1009 hPa 4 cielo coperto +20.6° perc. +20.7° Assenti 13.7 S max 22.5 Ostro 75 % 1008 hPa 7 nubi sparse +22.9° perc. +22.8° Assenti 13.4 S max 18.9 Ostro 56 % 1009 hPa 10 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° Assenti 21 S max 22.1 Ostro 46 % 1009 hPa 13 cielo coperto +26.7° perc. +26.7° Assenti 24.4 S max 25.8 Ostro 48 % 1008 hPa 16 nubi sparse +23.9° perc. +24.3° Assenti 24.9 S max 35.8 Ostro 75 % 1007 hPa 19 cielo coperto +22.7° perc. +23.3° Assenti 23.1 SSE max 41 Scirocco 87 % 1008 hPa 22 nubi sparse +22.5° perc. +23° Assenti 24.7 S max 41.9 Ostro 83 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:11

