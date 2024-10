Meteo Copertino, le previsioni per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Copertino indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la giornata di Giovedì 31 Ottobre, si registreranno venti freschi provenienti da Nord, con una copertura nuvolosa assente. Le temperature si manterranno su valori miti, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17,4°C, con una leggera diminuzione rispetto alle ore precedenti. I venti continueranno a soffiare da Nord-Nord Ovest a una velocità di circa 16,2 km/h, mantenendo l’aria fresca e asciutta. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1022 hPa.

Durante la mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 22,4°C intorno alle ore 12:00. I venti, sempre da Nord, si presenteranno con intensità variabile, passando da 25,2 km/h a 27 km/h. La visibilità sarà ottima, grazie all’assenza di precipitazioni e alla copertura nuvolosa pari a 0%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi sui 20,4°C alle ore 15:00. I venti continueranno a mantenere una certa vivacità, con raffiche che potranno raggiungere i 29,6 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi al 57%, ma senza alcuna previsione di pioggia.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 17,4°C. I venti si calmeranno leggermente, ma rimarranno comunque freschi, con velocità di circa 18,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica continuerà a oscillare intorno ai 1022 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Copertino nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di cielo sereno. Non si prevedono cambiamenti significativi, e il clima fresco e asciutto favorirà attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +17.7° perc. +17.7° Assenti 22.7 NNO max 40.7 Maestrale 85 % 1021 hPa 5 cielo sereno +17.4° perc. +17.5° Assenti 24 NNO max 42.3 Maestrale 86 % 1021 hPa 8 cielo sereno +20.7° perc. +20.5° Assenti 27.9 N max 35 Tramontana 64 % 1022 hPa 11 cielo sereno +22.4° perc. +22.1° Assenti 27 N max 30.8 Tramontana 51 % 1022 hPa 14 cielo sereno +21.3° perc. +20.9° Assenti 24.7 N max 29.1 Tramontana 54 % 1022 hPa 17 cielo sereno +18.6° perc. +18.3° Assenti 18.2 N max 29.5 Tramontana 68 % 1022 hPa 20 cielo sereno +17.9° perc. +17.9° Assenti 18.7 N max 35.4 Tramontana 80 % 1023 hPa 23 cielo sereno +17.4° perc. +17.3° Assenti 16.2 N max 32 Tramontana 82 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 16:42

