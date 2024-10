Meteo Copertino, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Copertino si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli, con temperature miti e cieli prevalentemente sereni. Le previsioni meteo indicano un clima gradevole, ideale per attività all’aperto. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 18,5°C, con una leggera brezza proveniente da nord. La copertura nuvolosa sarà moderata, ma non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un aumento delle temperature che raggiungeranno i 22,3°C entro le 8:00. La brezza vivace continuerà a soffiare, con velocità che varieranno tra i 19,6 km/h e i 21,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 59%, garantendo un comfort climatico ottimale. Le previsioni del tempo per questa fascia oraria evidenziano una diminuzione della copertura nuvolosa, con un cielo sereno che favorirà l’irraggiamento solare.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi intorno ai 22,5°C alle 15:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa minima. I venti continueranno a soffiare da nord, mantenendo una velocità costante di circa 22 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile, attorno al 58%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 19,2°C alle 21:00. Anche in questo periodo, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con poche nuvole sparse. La brezza si farà più leggera, con velocità attorno ai 13 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 77%, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni meteo per Copertino indicano una giornata di Martedì 15 Ottobre all’insegna del bel tempo, con temperature miti e cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede una continuità di queste condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno stabili e un clima ideale per attività all’aperto. Gli amanti del sole e delle passeggiate potranno approfittare di questo periodo di bel tempo, godendo di un autunno che si presenta particolarmente clemente.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Copertino

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.3° perc. +18.2° Assenti 11.6 N max 20.5 Tramontana 74 % 1018 hPa 4 nubi sparse +18.1° perc. +18° Assenti 12.6 NNO max 25.5 Maestrale 79 % 1018 hPa 7 poche nuvole +20.9° perc. +20.8° Assenti 18.1 N max 27 Tramontana 67 % 1019 hPa 10 poche nuvole +24.1° perc. +23.9° Assenti 21.3 N max 23.4 Tramontana 51 % 1020 hPa 13 poche nuvole +24.1° perc. +23.9° Assenti 22.9 N max 24.6 Tramontana 52 % 1019 hPa 16 cielo sereno +21.3° perc. +21.2° Assenti 18.1 N max 26 Tramontana 64 % 1019 hPa 19 cielo sereno +19.8° perc. +19.7° Assenti 14.8 N max 24.9 Tramontana 73 % 1019 hPa 22 poche nuvole +18.9° perc. +18.9° Assenti 12.7 NNO max 22.6 Maestrale 79 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:03

