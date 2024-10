Meteo Cremona, le previsioni per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 6 Ottobre, Cremona si troverà ad affrontare condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una copertura che varierà nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che si manterranno attorno ai 16°C durante le ore centrali, con un leggero abbassamento verso il pomeriggio e la sera. La presenza di nuvole sarà costante, ma non si prevedono precipitazioni significative. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10°C, con un cielo sereno che favorirà un abbassamento dell’umidità. La copertura nuvolosa sarà assente, permettendo di godere di un cielo limpido. Le condizioni di meteo saranno ideali per chi desidera una serata tranquilla all’aperto.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 12°C intorno alle 08:00. La ventilazione rimarrà debole, con direzione est-sud-est. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità si manterrà elevata, attorno all’81%.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, raggiungendo un massimo di 16,8°C intorno alle 13:00. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa verso le ore successive. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 4%, e le condizioni di meteo non presenteranno particolari criticità.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 13°C. Il cielo sarà nuovamente coperto, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno all’81%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Cremona indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso e temperature moderate. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni, con un possibile ritorno del sole e un aumento delle temperature. Gli amanti del bel tempo potranno quindi attendere con interesse le previsioni del tempo per i giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Cremona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +10° perc. +9° Assenti 8.2 E max 9.5 Levante 88 % 1014 hPa 3 poche nuvole +9.3° perc. +8.4° Assenti 7.2 E max 7.3 Levante 91 % 1013 hPa 6 nubi sparse +9.8° perc. +9.1° Assenti 6.3 E max 7.1 Levante 91 % 1014 hPa 9 cielo coperto +13.8° perc. +13.2° prob. 2 % 6.6 ESE max 7.5 Scirocco 75 % 1014 hPa 12 cielo coperto +16.5° perc. +15.9° prob. 2 % 3.4 SE max 3.2 Scirocco 64 % 1014 hPa 15 cielo coperto +16.4° perc. +15.8° prob. 4 % 2.5 SO max 3.2 Libeccio 69 % 1013 hPa 18 cielo coperto +14° perc. +13.5° prob. 4 % 5.1 OSO max 5 Libeccio 78 % 1014 hPa 21 cielo coperto +13.3° perc. +12.8° Assenti 4.4 SO max 4.4 Libeccio 81 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:45

