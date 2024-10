Meteo Desenzano del Garda, le previsioni per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Desenzano del Garda indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 16,5°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. Con il passare delle ore, le condizioni meteo subiranno lievi variazioni, ma senza particolari eventi atmosferici da segnalare.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 19,3°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 68%, mentre la velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4,2 km/h e i 7 km/h. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, attorno al 70%, rendendo l’aria leggermente umida.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19,7°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore successive. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, ma rimarrà comunque presente, con un’intensità del vento che si manterrà bassa, intorno ai 3,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni, il che renderà la giornata ideale per attività all’aperto, sebbene il cielo possa apparire a tratti coperto.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà completamente coperto, con una temperatura che scenderà fino a 17,3°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, e l’umidità si attesterà attorno al 78%, creando un’atmosfera piuttosto umida. Non si prevedono piogge, quindi la serata si presenterà tranquilla, sebbene il cielo nuvoloso possa limitare la visibilità delle stelle.

In conclusione, le previsioni del tempo per Desenzano del Garda nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa che potrebbe persistere. Si consiglia di tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare. Tuttavia, per Lunedì 21 Ottobre, non si prevedono eventi atmosferici significativi, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.5° perc. +16.4° Assenti 5.3 NNE max 5.6 Grecale 83 % 1028 hPa 3 cielo sereno +16° perc. +15.8° Assenti 6.1 NE max 6.6 Grecale 82 % 1027 hPa 6 nubi sparse +15.7° perc. +15.5° Assenti 6.8 NE max 7.6 Grecale 81 % 1028 hPa 9 nubi sparse +18.5° perc. +18.3° Assenti 5.3 E max 6.6 Levante 73 % 1029 hPa 12 nubi sparse +19.3° perc. +19.1° Assenti 4.9 SSE max 4.8 Scirocco 69 % 1028 hPa 15 nubi sparse +19.5° perc. +19.3° Assenti 1.9 ESE max 3.1 Scirocco 71 % 1027 hPa 18 nubi sparse +17.5° perc. +17.3° Assenti 4.7 N max 4.7 Tramontana 78 % 1028 hPa 21 cielo coperto +17.6° perc. +17.4° Assenti 3.4 NNO max 3.5 Maestrale 78 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:46 e tramonta alle ore 18:17

