Meteo Floridia, le previsioni per domani martedì 29 ottobre

Nella giornata di Martedì 29 Ottobre, Floridia si troverà ad affrontare un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori miti. Le previsioni meteo indicano una transizione da condizioni nuvolose a momenti di sereno, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa nel corso della giornata. I venti saranno moderati, contribuendo a mantenere un’atmosfera gradevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17,5°C, con una copertura nuvolosa che varierà tra nubi sparse e poche nuvole. La velocità del vento sarà contenuta, attorno ai 4,9 km/h, proveniente da Ovest. L’umidità si manterrà alta, intorno al 72%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa.

Con l’arrivo della mattina, si prevede un incremento della temperatura, che raggiungerà i 21,7°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà prevalentemente tra nubi sparse e cielo coperto, con una percentuale di nuvolosità che potrà arrivare fino al 98%. I venti continueranno a soffiare da Est-Sud Est, con intensità che varierà tra 5,5 km/h e 9,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 53%, favorendo un clima fresco ma gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi intorno ai 20,8°C. La copertura nuvolosa si ridurrà, passando da cielo coperto a nubi sparse, con un’intensità del vento che si manterrà su valori moderati. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 58%.

Con l’arrivo della sera, il clima si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno attorno ai 18°C. I venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno a circa 3,2 km/h. L’umidità rimarrà stabile, intorno al 67%, garantendo una serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Floridia nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Si prevede che il clima rimarrà mite e gradevole, rendendo ideale il periodo per attività all’aperto. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre le serate fresche offriranno un piacevole contrasto.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Floridia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +17.2° perc. +16.8° Assenti 4.6 O max 4 Ponente 71 % 1023 hPa 5 nubi sparse +16.7° perc. +16.2° Assenti 3.1 NO max 3.9 Maestrale 69 % 1023 hPa 8 nubi sparse +19.5° perc. +19.1° Assenti 1.5 N max 3 Tramontana 60 % 1025 hPa 11 nubi sparse +21.4° perc. +21° Assenti 5.6 ESE max 4 Scirocco 53 % 1024 hPa 14 cielo coperto +21.5° perc. +21.2° Assenti 9.3 SE max 7.5 Scirocco 55 % 1023 hPa 17 nubi sparse +18.8° perc. +18.5° Assenti 5.2 S max 5.8 Ostro 66 % 1023 hPa 20 cielo sereno +18.3° perc. +18° Assenti 3.2 O max 3.6 Ponente 67 % 1023 hPa 23 cielo sereno +17.8° perc. +17.4° Assenti 4.9 ONO max 4.6 Maestrale 68 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 17:02

