Meteo Forlì, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a Forlì indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio di giornata piovoso e un successivo miglioramento nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 22,8°C nel pomeriggio. Tuttavia, non mancheranno momenti di pioggia leggera, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,2°C. Le condizioni di umidità saranno elevate, raggiungendo il 92%, e si registrerà una leggera brezza proveniente da ovest-nord-ovest. Con il passare delle ore, si verificheranno piogge leggere, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno al 44%.

Nella mattina, il meteo mostrerà un miglioramento, con nubi sparse che accompagneranno l’innalzamento delle temperature. Si prevede che la temperatura percepita raggiunga i 22,1°C entro le 11:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3,5 km/h e i 5,1 km/h, con direzione prevalentemente nord-est. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 68%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, ma non mancheranno brevi episodi di pioggia leggera, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0,26 mm. Le temperature si manterranno attorno ai 22,8°C, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 65%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 10,7 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo torneranno a deteriorarsi, con piogge più consistenti che interesseranno Forlì. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 18,4°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con una probabilità di pioggia che si avvicinerà al 100%. Le precipitazioni si presenteranno sotto forma di pioviggine, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,52 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Forlì nei prossimi giorni indicano un miglioramento temporaneo, con un possibile ritorno di condizioni più stabili e soleggiate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Forlì

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.2° perc. +17.4° prob. 44 % 1.8 ONO max 3.9 Maestrale 92 % 1021 hPa 3 cielo coperto +16.6° perc. +16.8° prob. 27 % 2.3 SSO max 2.5 Libeccio 95 % 1020 hPa 6 nubi sparse +16.1° perc. +16.2° prob. 27 % 3.5 OSO max 3.7 Libeccio 94 % 1020 hPa 9 nubi sparse +20.1° perc. +20.2° prob. 31 % 3.1 NNO max 2.3 Maestrale 78 % 1020 hPa 12 nubi sparse +22.5° perc. +22.5° prob. 25 % 6.6 NE max 4.4 Grecale 66 % 1019 hPa 15 pioggia leggera +21.4° perc. +21.5° 0.26 mm 10.7 ENE max 11.6 Grecale 72 % 1018 hPa 18 nubi sparse +18.9° perc. +19.1° prob. 52 % 5.8 E max 9.9 Levante 85 % 1018 hPa 21 pioggia leggera +18.5° perc. +18.7° 0.29 mm 3 SSE max 4.6 Scirocco 90 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 18:19

